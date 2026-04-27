La chanteuse Becky G fait sensation avec ce look fendu et pailleté

Fabienne Ba.
@iambeckyg / Instagram

Le 23 avril 2026, le Telemundo Center de Miami accueillait le gala Billboard Latin Women in Music, et Becky G y était l’une des invitées les plus attendues. La chanteuse américaine d’origine mexicaine a attiré tous les regards en arborant une robe fendue et pailletée sur le « pink carpet ».

Un « pink carpet » sous le signe de la mode

La quatrième édition du gala Billboard Latin Women in Music réunissait à Miami un plateau d’artistes et honorées exceptionnelles :

  • l’auteure-compositrice-interprète espagnole Rosalía (Woman of the Year),
  • la chanteuse et rappeuse portoricaine Ivy Queen
  • la chanteuse et autrice-compositrice pop rock mexicaine Gloria Trevi
  • la chanteuse portoricaine Young Miko
  • l’auteure-compositrice-interprète mexicaine Julieta Venegas
  • la chanteuse et danseuse espagnole Lola Índigo
  • la chanteuse principale du duo pop mexicain Jesse & Joy, Joy

Dans ce contexte très attendu, Becky G avait un rôle doublement important à jouer : celui d’honorée et celui de figure de style. Sur le pink carpet, elle a choisi une robe longue ornée d’une découpe remontant très haut sur la jambe, rehaussée de détails pailletés qui captaient la lumière à chaque mouvement. Un look à la fois élégant et affirmé, fidèle à l’image d’une artiste qui n’hésite pas à « prendre des risques » vestimentaires.

Sur scène dans une robe blanche à foulard assorti

Pour sa performance, Becky G a troqué le look du pink carpet contre une autre tenue tout aussi remarquée. Elle est montée sur scène dans une somptueuse robe blanche entièrement pailletée, accompagnée d’un foulard assorti, pour rendre hommage à la légende la chanteuse américaine Selena Quintanilla en interprétant « Dreaming of You ». La première partie de sa reprise s’est voulue douce et onirique, avant qu’un guitariste ne vienne insuffler une puissante énergie rock à la seconde moitié du morceau.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Becky G (@iambeckyg)

La Global Impact Award, consécration de la soirée

C’est son amie et collaboratrice, la chanteuse et auteure-compositrice dominicaine Natti Natasha, qui lui a remis le Global Impact Award, la récompense la plus importante de la soirée pour Becky G. Dans un discours livré en espagnol et les yeux embués de larmes, elle a déclaré : « J’aime ce que je fais sur scène, mais pour moi, c’est aussi ce qui se passe quand les lumières s’éteignent – comment je m’engage avec ma communauté, comment je représente ma culture, et comment je crée de l’espace pour la prochaine génération ».

Une artiste au sommet de son influence

Becky G est également en couverture du magazine Billboard pour l’occasion, et prépare un nouvel album prévu pour l’été 2026, dont le single « Marathon » donne déjà le ton : une fusion affirmée entre anglais et espagnol, entre rap et pop latine internationale. Une artiste en pleine expansion, qui prouve que le style et le fond peuvent aller de pair.

En multipliant les apparitions marquantes, Becky G a ainsi confirmé son statut d’icône incontournable de la scène latine actuelle. Plus qu’un simple effet de mode, sa présence à Miami illustre une artiste complète, capable de briller autant par son style que par son engagement. Une soirée triomphale qui annonce déjà une année 2026 placée sous le signe de la consécration.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Quand Tom Holland dansait le ballet : des images de 2017 deviennent virales
Article suivant
Ce look « audacieux » de la chanteuse Madonna à 67 ans ne laisse personne indifférent

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce look « audacieux » de la chanteuse Madonna à 67 ans ne laisse personne indifférent

Madonna ne fait jamais les choses à moitié, et le 25 avril 2026 à West Hollywood ne faisait...

Quand Tom Holland dansait le ballet : des images de 2017 deviennent virales

Des images datant de 2017 montrant Tom Holland en plein exercice de danse classique circulent à nouveau massivement...

Victoria Beckham rayonne en robe satin blanche aux côtés de son mari

Lors du gala TIME100 à New York, la styliste, designer et femme d'affaires britannique Victoria Beckham a une...

Gigi Hadid remet au goût du jour la « bouche vintage » et relance une tendance

Lors d’une récente apparition, la mannequin américaine Gigi Hadid a attiré l’attention avec une mise en beauté centrée...

Tyla mise sur le minimalisme avec un détail bijoux inattendu

Lors d’une récente apparition, la chanteuse sud-africaine Tyla a surpris avec un look épuré, dominé par une esthétique...

Heidi Klum fait sensation dans une tenue de plage sobre et élégante

Après ses apparitions sur tapis rouge, la mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum adopte un style beaucoup...