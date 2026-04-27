La chanteuse Becky G fait sensation avec ce look fendu et pailleté

Le 23 avril 2026, le Telemundo Center de Miami accueillait le gala Billboard Latin Women in Music, et Becky G y était l’une des invitées les plus attendues. La chanteuse américaine d’origine mexicaine a attiré tous les regards en arborant une robe fendue et pailletée sur le « pink carpet ».

Un « pink carpet » sous le signe de la mode

La quatrième édition du gala Billboard Latin Women in Music réunissait à Miami un plateau d’artistes et honorées exceptionnelles :

l’auteure-compositrice-interprète espagnole Rosalía (Woman of the Year),

la chanteuse et rappeuse portoricaine Ivy Queen

la chanteuse et autrice-compositrice pop rock mexicaine Gloria Trevi

la chanteuse portoricaine Young Miko

l’auteure-compositrice-interprète mexicaine Julieta Venegas

la chanteuse et danseuse espagnole Lola Índigo

la chanteuse principale du duo pop mexicain Jesse & Joy, Joy

Dans ce contexte très attendu, Becky G avait un rôle doublement important à jouer : celui d’honorée et celui de figure de style. Sur le pink carpet, elle a choisi une robe longue ornée d’une découpe remontant très haut sur la jambe, rehaussée de détails pailletés qui captaient la lumière à chaque mouvement. Un look à la fois élégant et affirmé, fidèle à l’image d’une artiste qui n’hésite pas à « prendre des risques » vestimentaires.

Datails of Becky G ✨ pic.twitter.com/nNtRz00Hks — Walli G (@beckyordie) April 24, 2026

Sur scène dans une robe blanche à foulard assorti

Pour sa performance, Becky G a troqué le look du pink carpet contre une autre tenue tout aussi remarquée. Elle est montée sur scène dans une somptueuse robe blanche entièrement pailletée, accompagnée d’un foulard assorti, pour rendre hommage à la légende la chanteuse américaine Selena Quintanilla en interprétant « Dreaming of You ». La première partie de sa reprise s’est voulue douce et onirique, avant qu’un guitariste ne vienne insuffler une puissante énergie rock à la seconde moitié du morceau.

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La Global Impact Award, consécration de la soirée

C’est son amie et collaboratrice, la chanteuse et auteure-compositrice dominicaine Natti Natasha, qui lui a remis le Global Impact Award, la récompense la plus importante de la soirée pour Becky G. Dans un discours livré en espagnol et les yeux embués de larmes, elle a déclaré : « J’aime ce que je fais sur scène, mais pour moi, c’est aussi ce qui se passe quand les lumières s’éteignent – comment je m’engage avec ma communauté, comment je représente ma culture, et comment je crée de l’espace pour la prochaine génération ».

Une artiste au sommet de son influence

Becky G est également en couverture du magazine Billboard pour l’occasion, et prépare un nouvel album prévu pour l’été 2026, dont le single « Marathon » donne déjà le ton : une fusion affirmée entre anglais et espagnol, entre rap et pop latine internationale. Une artiste en pleine expansion, qui prouve que le style et le fond peuvent aller de pair.

En multipliant les apparitions marquantes, Becky G a ainsi confirmé son statut d’icône incontournable de la scène latine actuelle. Plus qu’un simple effet de mode, sa présence à Miami illustre une artiste complète, capable de briller autant par son style que par son engagement. Une soirée triomphale qui annonce déjà une année 2026 placée sous le signe de la consécration.