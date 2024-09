Ashley Graham mise subliment sur la transparence à la Fashion Week de Milan

La Fashion Week de Milan 2024, qui s’est tenue du 17 au 23 septembre, a été un véritable défilé de tendances. Parmi les stars qui ont illuminé cet événement incontournable de la mode, la mannequin plus size américaine Ashley Graham s’est distinguée avec des looks captivants. Connue pour briser les codes de la mode traditionnelle et prôner la diversité des corps, elle a une nouvelle fois montré que le style n’a aucune taille. Sur son compte Instagram, Ashley a partagé ses tenues soigneusement choisies pour cette semaine milanaise de la mode. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a fait sensation, notamment grâce à des pièces où la transparence était reine !

Une ode à la dentelle avec Alberta Ferretti

Le premier look partagé par Ashley Graham est une véritable œuvre d’art. Il s’agit d’une robe en dentelle transparente signée Alberta Ferretti, une créatrice italienne qui excelle dans l’art de sublimer la féminité à travers des créations élégantes et sensuelles. Cette robe, à la fois audacieuse et sophistiquée, alliait à la perfection glamour et délicatesse. Le choix de la dentelle, qui dévoile subtilement la peau tout en conservant une aura de mystère, est le genre de risque stylistique qu’Ashley Graham sait parfaitement assumer.

La robe, noire et élégante, jouait sur un contraste séduisant entre l’opacité de certains éléments et la transparence des motifs en dentelle. Ce qui a particulièrement marqué, c’est la confiance avec laquelle la mannequin portait cette pièce, prouvant que la transparence n’est pas réservée aux mannequins de « taille standard ». Ashley prône l’acceptation de soi, et son look lors de cet événement était une véritable déclaration d’amour à son corps. L’équilibre parfait entre sensualité et élégance a captivé les regards.

La simplicité des accessoires a également contribué à magnifier cette tenue. Avec un maquillage subtil mais sophistiqué, et des cheveux lâchés dans des ondulations naturelles, elle a su rester fidèle à son image, tout en apportant une touche de glamour hollywoodien à cette robe qui semblait taillée pour elle.

Un virage automnal avec ETRO

Mais Ashley Graham ne s’est pas arrêtée là. Pour un autre look tout aussi mémorable, elle a opté pour un changement de registre total avec une tenue signée ETRO, une maison de mode italienne réputée pour ses imprimés exubérants et ses couleurs chaleureuses. Cette fois-ci, Ashley a misé sur des tons automnaux, une mini-jupe marron associée à un chemisier transparent dans des nuances orange cuivré.

Ce look a non seulement embrassé l’esprit de la saison, mais il a également confirmé une tendance clé de la mode actuelle : la transparence peut être chic, décontractée et adaptée à tous les styles. Le chemisier, bien que transparent, était équilibré par une coupe structurée et des motifs qui apportaient du relief à la tenue. La mini-jupe, quant à elle, ajoutait une touche de modernité, tout en mettant en valeur les jambes d’Ashley avec classe.

Ce mélange de textures et de couleurs automnales lui donnait un air de déesse bohème, tout en restant dans l’élégance et la modernité. L’association du transparent à des couleurs riches et chaudes a permis à ce look de se distinguer, rendant chaque détail captivant. Les accessoires, encore une fois minimalistes, mettaient l’accent sur la tenue en elle-même. Ashley a notamment choisi des sandales à talons discrets créant un ensemble à la fois casual et sophistiqué.

Ashley Graham, une icône qui inspire

Ashley ne cesse de prouver qu’elle est bien plus qu’une mannequin. Elle est devenue une icône de mode, une source d’inspiration pour des millions de femmes à travers le monde. À chaque apparition publique, elle nous rappelle que la mode doit être inclusive et refléter toutes les beautés, toutes les formes, toutes les tailles. Lors de la Fashion Week de Milan, elle a encore une fois bouleversé les conventions, portant des looks qui, bien que transparents, étaient avant tout synonymes de confiance en soi et de célébration de la diversité.

Son approche de la transparence, loin d’être un simple effet de style, est un véritable statement. Dans une industrie qui a longtemps privilégié une vision restrictive de la beauté, Ashley utilise la mode comme un moyen de libérer les femmes des diktats et de les encourager à embrasser leur individualité. Elle prouve que chaque femme a le droit de se sentir belle, peu importe sa taille, son âge ou son origine.

La Fashion Week de Milan 2024 a été une nouvelle occasion pour Ashley Graham de briller sous les projecteurs et de faire passer un message fort à travers ses choix vestimentaires. En misant sur des tenues transparentes, elle a une nouvelle fois prouvé que la mode n’a pas de barrières et qu’elle est un terrain d’expression puissant pour revendiquer l’inclusivité et l’acceptation de soi. Ashley a réussi à captiver l’attention tout en restant fidèle à son style et à son message d’amour-propre. Une véritable reine de la mode, sur tous les fronts !