Yseult électrise le défilé Dior : son tailleur blanc fait trembler la Fashion Week !

La Fashion Week de Paris, événement phare de l’industrie de la mode, bat son plein actuellement et n’est jamais en manque de glamour ni de style. Chaque saison, les créateur.rice.s rivalisent d’ingéniosité pour surprendre le public, tandis que les célébrités foulent le pavé parisien avec des looks plus éblouissants les uns que les autres. Cette année, la grande maison Dior a encore frappé fort, mais ce n’est pas seulement la collection qui a fait parler d’elle… Non, c’est bel et bien la chanteuse Yseult qui a (presque) volé la vedette lors du défilé ! Avec son allure charismatique et un tailleur-pantalon blanc, elle a littéralement électrisé l’événement. Retour sur ce moment fashion inoubliable.

Yseult, reine du tapis rouge

Hier, 24 septembre 2024, alors que les personnalités convergeaient vers le défilé Dior pour découvrir les créations printemps-été 2025 de Maria Grazia Chiuri, une silhouette en particulier a capté tous les regards. Yseult, la chanteuse française au succès fulgurant, a fait une entrée remarquée dans un ensemble qui aurait pu être un hommage à la pureté du style, mais qui, sur elle, prenait des allures d’affirmation audacieuse. Avec son tailleur-pantalon blanc, chic et impeccablement coupé, elle a tout simplement rayonné.

Mais ce n’est pas tout. L’auteure-compositrice-interprète et mannequin française Yseult, qui s’est imposée comme l’une des figures les plus influentes de la nouvelle scène musicale française, a complété son look avec des accessoires soigneusement sélectionnés. À ses pieds, des escarpins noirs élégants et intemporels, apportant une touche de contraste parfaite à sa tenue immaculée. Sur ses yeux, une paire de lunettes noires signée Dior, qui ajoutait une pointe de mystère et d’audace. Et enfin, niché à son bras, le sac Lady D-Lite My ABCDior, véritable icône de la maison Dior, qui a parachevé son look avec une touche d’élégance ultime.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Y (@yseult)

Une icône qui ne cesse de briller

Yseult n’en est pas à son premier coup d’éclat dans le monde de la mode. Révélée au grand public grâce à ses performances musicales hors pair et sa voix puissante, elle s’est également affirmée comme une figure de proue de la diversité et de l’acceptation de soi. De son style audacieux à son discours sur l’importance de la représentation, Yseult n’a de cesse de repousser les frontières.

Son tube « Alibi » cartonne notamment à l’international, lui valant une reconnaissance mondiale. Elle a aussi récemment marqué les esprits lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, où elle a livré une prestation émouvante avec un look Dior très élégant.

Son look au défilé Dior à l’occasion de la Paris Fashion Week 2024 a, là aussi, instantanément fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des commentaires enflammés de la part de ses fans et des expert.e.s de la mode. Certain.e.s n’ont pas hésité à la qualifier de « divine » ou encore de « reine incontestée du style ». Qu’elle foule un tapis rouge, une scène musicale ou les rues de Paris, Yseult sait comment capter l’attention et la retenir.

Un moment privilégié avec ses fans

Si Yseult a brillé sous les projecteurs du défilé, elle n’en a pas pour autant oublié ses fans. À la sortie de l’événement, alors que la frénésie de la Fashion Week battait son plein, la chanteuse a pris le temps de s’arrêter pour échanger avec ses admirateur.rice.s. Avec un large sourire, elle a signé des autographes et posé pour des selfies. Ce moment de partage en dit long sur l’artiste qu’est Yseult : authentique, généreuse et connectée à celleux qui la soutiennent. Une belle âme !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lorenzo Carugati (@signaturedemotions)

Dior, un défilé sous le signe de la modernité

Quant à la collection de Dior saison printemps-été 2025, elle n’a bien sûr pas déçu. Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de la maison, a une fois de plus su allier tradition et modernité, en présentant des silhouettes à la fois élégantes et puissantes. Le défilé, qui s’est déroulé dans une atmosphère chic au musée Rodin. Mais pour beaucoup, la grande star de la journée n’était autre que Yseult. En s’imposant avec autant d’assurance dans ce tailleur-pantalon blanc, elle a rappelé à tou.te.s qu’elle était là pour durer, aussi bien dans l’industrie musicale que dans celle de la mode.

Avec cette apparition remarquée, Yseult ne cesse de se réinventer et de repousser les limites de son influence. En seulement quelques années, elle est passée d’une étoile montante de la musique à une icône incontournable de la mode. Alors que la Fashion Week se poursuit, on se demande déjà quelle sera sa prochaine audace stylistique. Chose certaine : que ce soit sur scène ou lors des plus prestigieux événements de la mode, Yseult continue de faire trembler les podiums et d’inspirer. Son passage au défilé Dior ne fait que renforcer cette évidence : elle est là, et elle ne compte pas se laisser oublier de sitôt.