Ashley Graham et Yseult, icônes du body positive, éblouissent le défilé Balenciaga

La Fashion Week de Paris est toujours un événement incontournable, et cette édition printemps-été 2025 n’a pas dérogé à la règle. Le défilé Balenciaga a su attirer tous les regards. Mais au-delà des créations de haute couture et de l’atmosphère glamour, deux femmes ont volé la vedette : Ashley Graham et Yseult. Ces icônes du mouvement body positive ont illuminé le photocall du défilé Balenciaga, non seulement grâce à leurs tenues, mais aussi par la force et la confiance qu’elles dégagent.

Un duo puissant, une entrée remarquée

Lorsque Ashley Graham et Yseult ont foulé le tapis du photocall du défilé Balenciaga, tous les regards étaient tournés vers elles. La supermodèle américaine et la chanteuse française ont posé ensemble devant les photographes, offrant un véritable moment d’empowerment et de célébration des corps diversifiés. La puissance de leur présence était indéniablement complémentaire.

Ashley Graham, figure incontournable de la mode depuis qu’elle a brisé les stéréotypes avec son statut de mannequin grande taille, a ébloui dans une robe argentée scintillante. Cette robe, qui épousait parfaitement ses courbes, était accompagnée d’un manteau court en imitation fourrure noir et d’une paire d’escarpins noirs pointus. Elle rayonnait, comme pour rappeler que chaque femme mérite de se sentir belle, peu importe sa morphologie. Chaque détail de sa tenue semblait conçu pour accentuer sa silhouette tout en affirmant sa place dans l’élite de la mode.

À côté, Yseult, la chanteuse et artiste plurielle, a opté pour un look total noir, mais loin d’être discret. Avec un manteau XXL qui dégageait une attitude à la fois rebelle et sophistiquée, associé à un pantalon en cuir ultra-tendance, elle incarnait l’audace de Balenciaga et sa propre vision de la mode. Yseult, qui a fait de l’acceptation de soi et de la diversité des corps un thème central de son art, n’a pas seulement ébloui par sa tenue. Elle a aussi marqué les esprits par l’assurance inspirante qu’elle dégageait, renforçant ainsi son statut d’icône du body positive.

Yseult arriving at the BALENCIAGA fashion with american model Ashley Graham. 🖤 pic.twitter.com/9qR9NH4POu — YSEULT UPDATES (@YseultUpdates) September 30, 2024

Balenciaga, un parterre de célébrités

Le défilé de Balenciaga, dirigé par le designer géorgien Demna à la tête de la marque depuis 2015, n’était pas seulement marqué par la présence d’Ashley Graham et Yseult. Il y avait un parterre impressionnant de célébrités triées sur le volet. Nicole Kidman, l’élégante actrice australienne, était là pour ajouter une touche de glamour. Tandis que la pop star Katy Perry a apporté sa signature excentrique et pétillante. Sophie Marceau, icône du cinéma français, a elle aussi illuminé les rangs, offrant une présence magnétique.

Ce défilé était bien plus qu’un simple événement de mode. C’était un véritable happening culturel où se côtoyaient des stars de divers horizons, tou.te.s uni.e.s par leur amour de la mode et leur soutien aux valeurs que Balenciaga incarne. Ce rassemblement de talents a fait de cette présentation de la collection printemps-été 2025 un événement mémorable et une vitrine de la diversité artistique et culturelle. Pour sa collection printemps-été 2025, Demna a offert une série de looks un brin futuristes. Et quoi de mieux pour illustrer cette mode moderne que la présence d’Ashley Graham et Yseult ?

Eh oui, le body positive, qui prône l’acceptation de soi et la célébration des différences physiques, mérite une place légitime dans l’univers du luxe. Si la mode a longtemps été critiquée pour ses critères de beauté inaccessibles et ses standards souvent irréalistes, des voix comme celles d’Ashley Graham et Yseult ont contribué à changer la donne. Leur présence au défilé Balenciaga est ainsi bien plus qu’une simple apparition de stars. C’est un symbole d’évolution dans l’industrie de la mode, où la diversité commence enfin à être célébrée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WHOOPSEE (@whoopsee.it)

La Fashion Week de Paris a toujours été un événement incontournable pour découvrir les tendances à venir. Avec des figures comme Ashley Graham et Yseult sur le photocall, la mode semble enfin sur la bonne voie pour devenir un espace véritablement inclusif. Ne cessons jamais de vouloir une mode plus belle, plus inclusive, et bien plus inspirante !