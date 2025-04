Avant de devenir une star mondiale cette actrice avait une carrière surprenante

Avant d’incarner des personnages inoubliables sur grand écran, Anya Taylor-Joy menait une vie bien différente. Si aujourd’hui son nom est associé aux succès critiques comme « Le Jeu de la dame » ou « Furiosa », son parcours vers la lumière n’a rien de linéaire. Danseuse, mannequin, enfant déracinée… l’actrice britannico-américaine a dû traverser bien des étapes avant d’accéder à la reconnaissance mondiale.

Une enfance entre deux mondes

Née le 16 avril 1996 à Miami, Anya Taylor-Joy est la cadette d’une fratrie de 6 enfants. Elle passe ses premières années à Buenos Aires, en Argentine, avant que sa famille ne s’installe à Londres alors qu’elle n’a que 6 ans. Ce déménagement soudain marque profondément l’enfant. Déstabilisée, Anya refuse d’apprendre l’anglais pendant 2 ans, espérant secrètement convaincre ses parents de retourner en Amérique du Sud.

Ce choix la rend « marginale » à l’école : elle est harcelée, se sent exclue et développe une profonde sensation d’isolement. Pour canaliser son mal-être, elle se tourne vers une pratique exigeante : la danse classique. Le ballet devient une échappatoire, un moyen d’expression où elle trouve enfin sa place. Elle intègre le London Contemporary Dance School, où elle se consacre intensément à cet art, envisageant même d’en faire son métier.

Du ballet à la mode, un premier virage

Le destin en décide autrement. À l’âge de 17 ans, alors qu’elle marche dans les rues de Londres, elle est repérée par Sarah Doukas, fondatrice de l’agence Storm Management (connue pour avoir lancé Kate Moss). Très vite, elle débute une carrière de mannequin, posant pour plusieurs campagnes et défilant dans l’univers exigeant de la mode.

Pourtant, elle sent qu’il lui manque quelque chose. C’est à cette époque qu’elle est présentée à un acteur de la série « Downton Abbey », Allen Leech, qui perçoit son potentiel d’actrice. Il la met en relation avec un agent, et Anya Taylor-Joy signe son premier contrat. Ce moment marque un tournant décisif.

Des débuts discrets à une percée fulgurante

En 2015, elle décroche son premier grand rôle dans le film d’horreur « The Witch » de Robert Eggers. Le long-métrage, salué à Sundance, révèle son intensité de jeu et son magnétisme à l’écran. C’est avec « Le Jeu de la dame » (The Queen’s Gambit), diffusé sur Netflix en 2020, qu’elle explose littéralement. Son interprétation de Beth Harmon, prodige des échecs au destin tourmenté, lui vaut un Golden Globe de la meilleure actrice. La série devient un phénomène mondial et la propulse au rang de star planétaire.

Une actrice aux mille visages

Depuis, Anya Taylor-Joy ne cesse de surprendre par la diversité de ses rôles. Elle incarne avec la même intensité des personnages sombres, brillants ou complexes, comme dans « The Northman » ou « Le Menu ». En 2024, elle est à l’affiche de « Furiosa: Une saga Mad Max », où elle reprend le rôle emblématique autrefois tenu par Charlize Theron.

Là encore, sa transformation physique et son jeu habité impressionnent critiques comme public. Ce qui frappe chez elle, c’est sa capacité à disparaître dans ses personnages tout en gardant cette aura singulière. Son visage expressif, ses yeux perçants, sa voix grave : tout en elle capte l’attention, sans jamais chercher à dominer l’écran par la force.

Une star ancrée dans la simplicité

Malgré sa célébrité croissante, Anya Taylor-Joy reste attachée à une certaine forme de discrétion. Mariée depuis 2022 au musicien Malcolm McRae, elle évoque souvent leur complicité dans les médias. « On aime juste lire ensemble en silence », confiait-elle à Vogue UK. Une routine à contre-courant des clichés hollywoodiens, fidèle à l’image qu’elle donne : celle d’une actrice sensible, studieuse, authentique.

Aujourd’hui, Anya Taylor-Joy est considérée comme l’une des figures montantes les plus influentes du cinéma. Derrière les tapis rouges et les projecteurs se cache une jeune femme au parcours atypique, marquée par l’exil, le doute, mais aussi par une force intérieure qui lui a permis de tracer son propre chemin – du ballet à Hollywood, sans jamais trahir qui elle est.