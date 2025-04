Pourquoi Albert de Monaco et Charlène ont choisi ces prénoms pour leurs jumeaux

En Principauté, chaque choix symbolique est lourd de sens – et le prénom des enfants princiers ne fait pas exception. Le 10 décembre 2014, le prince Albert II de Monaco et son épouse, la princesse Charlène, devenaient parents de jumeaux : Jacques et Gabriella. Deux prénoms à la fois simples et nobles, choisis avec soin par le couple princier. À l’occasion d’un entretien accordé au magazine Point de Vue, le souverain monégasque a levé le voile sur les raisons qui ont guidé ce choix. Entre héritages familiaux et élans du cœur, retour sur une décision aussi intime que symbolique.

Jacques : entre Afrique du Sud et tradition monégasque

Le prénom Jacques n’a pas été sélectionné au hasard. S’il peut paraître classique, il est en réalité chargé d’histoire pour les deux parents. Dans cette interview, Albert II explique que ce prénom est fréquent en Afrique du Sud, le pays d’origine de Charlène. Un élément important pour la princesse, qui tenait à intégrer une part de son histoire dans ce moment fondateur de la vie de famille.

Ce n’est pas tout : l’un de ses cousins, aujourd’hui disparu, portait ce prénom. Le couple a souhaité lui rendre hommage à travers leur fils aîné, futur héritier du trône. Le prince Albert a également souligné que le prénom Jacques a des racines historiques dans sa propre lignée, en particulier via les Matignon, une branche alliée à la famille Grimaldi. Ces croisements entre souvenirs personnels et mémoire dynastique ont convaincu le couple de la justesse de leur choix.

Gabriella : un prénom choisi par affection

À la différence de son frère, le prénom de Gabriella n’est pas lié à l’histoire familiale des Grimaldi ou à une tradition monarchique. Le prince l’avoue avec tendresse : il s’agit d’un véritable coup de cœur partagé avec Charlène. « Ce prénom nous plaisait, tout simplement », déclare-t-il.

Il mentionne une lointaine Gabrielle dans la famille Polignac (le grand-père paternel du prince Albert II était Pierre de Polignac), mais précise que cette référence n’a pas pesé lourd dans leur décision. Ce fut avant tout une question de sonorité et de sensibilité : Gabriella évoque la douceur, l’élégance, un prénom à l’image de la petite fille que le couple espérait accueillir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Une famille unie autour de choix réfléchis

Aujourd’hui âgés de 10 ans, Jacques et Gabriella de Monaco sont des figures bien établies de la vie publique monégasque. Le prince héritier, officiellement titré marquis des Baux, accompagne régulièrement ses parents lors d’événements institutionnels. Quant à sa sœur, comtesse de Carladès, elle rayonne par sa spontanéité et sa vivacité, captivant les Monégasques lors de ses apparitions.

Dernièrement, les jumeaux ont effectué leur premier voyage officiel à l’étranger, aux côtés de leurs parents. Une visite dans le nord de la France, où la famille a tenu à renouer avec certaines racines historiques, notamment liées à la lignée des Polignac.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

En optant pour Jacques et Gabriella, Albert II et Charlène de Monaco ont visiblement trouvé un juste équilibre entre tradition, hommage familial et choix du cœur. Ces prénoms incarnent leur double culture : européenne et sud-africaine, monarchique et moderne. Un choix intime donc, révélé publiquement avec pudeur, qui témoigne du soin apporté par le couple princier à la construction de leur vie familiale, dans un cadre institutionnel exigeant mais profondément humain.