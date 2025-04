Ce détail du look bohème de Cara Delevingne à Coachella fait sensation

Coachella 2025, considéré comme l’un des plus importants festivals des États-Unis, a lancé la saison des festivals, et avec lui, le grand défilé des looks les plus iconiques. Parmi les célébrités présentes à Indio ce week-end, une apparition a particulièrement retenu l’attention : Cara Delevingne, fidèle au poste, est arrivée le 12 avril avec un look bohème parfaitement maîtrisé – et un accessoire qui a fait toute la différence.

Un style bohème affirmé, pile dans la tendance Coachella

Chaque année, le festival californien est autant une scène musicale qu’un podium à ciel ouvert. Et si certaines personnes optent pour les paillettes ou la transparence, Cara Delevingne, elle, a misé sur l’esprit bohème revisité.

Elle a fait sensation dans un short court marron qui mettait en valeur ses jambes. Ce n’est pas une première pour Cara, qui maîtrise parfaitement l’art du look effortless mais travaillé. Son choix de top un débardeur ocre légèrement ample accentuait cet équilibre entre décontraction et allure, tandis que ses cheveux laissés libres encadraient son visage lumineux.

Le détail qui change tout : la ceinture léopard

Ce qui a véritablement attiré l’œil, c’est la ceinture léopard, un accessoire qui venait électriser l’ensemble. Imprimé iconique, souvent considéré comme risqué ou trop voyant, le léopard devient ici un clin d’œil mode parfaitement dosé. Un pari gagnant qui confirme une chose : en matière de style, ce sont souvent les petits détails qui transforment un look de festival en vrai statement.

Le retour d’une chaussure inattendue

Autre choix remarqué : ses chaussures. Cara a osé un modèle rétro, celui que beaucoup d’entre nous ont longtemps boudé : les sandales épaisses façon « écolière ». Version 2025 oblige, elles reviennent retravaillées, modèle Prada aux finitions modernes, portées avec assurance et twistées par une semelle chunky. Une vraie leçon de style : même les pièces les plus décriées peuvent devenir des must-have !

Une veste en jean et des bijoux colorés pour l’équilibre

Le look était complété par une petite veste en jean, glissée négligemment sur les épaules – parfaite pour les soirées plus fraîches du désert californien – et par une accumulation de bracelets colorés, qui rappelaient l’esprit festivalier de Coachella. On pouvait aussi apercevoir certains de ses tatouages, comme autant de signatures personnelles dans cette tenue qui ne devait rien au hasard.

Une ambassadrice de la « cool attitude »

Désormais ambassadrice mondiale de L’Oréal Paris, Cara Delevingne continue de briller sur la scène internationale. Et si elle semble plus apaisée aujourd’hui, elle n’a rien perdu de son sens du style ni de son magnétisme. Son apparition à Coachella 2025 confirme qu’elle reste une figure incontournable de la mode, capable d’allier esthétique, confort et audace.

Avec un short marron bien coupé, un top ocre, une ceinture léopard bien pensée et des accessoires maîtrisés, Cara Delevingne a su incarner, une fois encore, l’élégance sans effort. Ce détail animalier, à la fois assumé et subtil, vient prouver qu’elle maîtrise son style jusque dans les moindres accessoires.