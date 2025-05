Gigi Hadid confirme enfin la rumeur qui courait depuis des mois

Depuis plusieurs mois, les spéculations allaient bon train. Entre apparitions discrètes, dîners partagés et regards échangés, tout laissait penser que Gigi Hadid et Bradley Cooper formaient un couple.

Un baiser qui officialise une histoire bien réelle

Le 3 mai 2025, à l’occasion de ses 30 ans, la mannequin a mis fin au suspense en publiant une photo sans équivoque. C’est sur Instagram que Gigi Hadid a choisi de partager l’instant. Sur un cliché publié dans une série de souvenirs de son anniversaire, elle apparaît en train d’embrasser tendrement Bradley Cooper, les yeux fermés, devant son gâteau d’anniversaire. Une manière simple mais claire de confirmer ce que de nombreux fans et observateurs soupçonnaient depuis longtemps : les deux stars sont bel et bien ensemble.

Depuis 2 ans, leur relation faisait l’objet de rumeurs persistantes, alimentées par des photos volées de paparazzis et des sorties communes soigneusement commentées par la presse people. Désormais, plus besoin de deviner : la romance est officielle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid)

Un anniversaire entouré des siens

La fête, organisée pour célébrer les 30 ans de Gigi Hadid, a rassemblé un cercle de proches triés sur le volet. Parmi les invités figuraient Anne Hathaway, Emily Ratajkowski, Zoë Kravitz, mais aussi sa sœur Bella Hadid, et ses parents Yolanda et Mohamed Hadid. Une soirée à la fois intime et glamour, où l’amour semblait avoir une place toute particulière.

En légende de ses photos, Gigi Hadid a partagé un long message de gratitude. « Je me sens tellement chanceuse d’avoir 30 ans ! », écrit-elle. Elle évoque avec émotion les hauts et les bas de la vie, ses apprentissages, sa maternité, ses relations amicales et amoureuses. « Je suis reconnaissante et honorée de prendre une nouvelle décennie », conclut-elle.

Une relation discrète

Si Gigi Hadid a désormais officialisé sa relation avec Bradley Cooper, elle reste attachée à protéger une certaine intimité. Dans une interview accordée récemment au magazine Vogue, elle expliquait : « Ce n’est tout simplement pas dans nos habitudes de les partager, quelle qu’en soit la raison ». Une manière de rappeler que, malgré la notoriété, certaines choses doivent rester à l’abri du regard public.

Depuis le début de leur relation, le couple s’est toujours montré très discret. Peu d’apparitions publiques, pas de déclarations tapageuses : Gigi Hadid et Bradley Cooper semblent préférer une forme de simplicité et de retenue. Ce qui ne les empêche pas, comme on le voit désormais, de partager certains moments précieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid)

À travers ce cliché, Gigi Hadid offre à ses fans un aperçu rare et touchant de sa vie personnelle. Et si elle choisit de ne pas trop en dire, ce geste suffit à confirmer ce que beaucoup avaient deviné. L’histoire d’amour entre la mannequin de 30 ans et l’acteur de 50 ans est bien réelle – et elle semble s’épanouir loin des projecteurs, à leur rythme.