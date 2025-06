Elle s’appelle Aydan Nix, et son lien avec les Hadid va vous surprendre

Encore inconnue du grand public il y a quelques jours, Aydan Nix a vu son nom propulsé sous les projecteurs à la suite d’une révélation inattendue.

Une révélation tardive et bouleversante

À 23 ans, cette jeune femme originaire de Floride a en effet découvert qu’elle partage un lien de sang avec deux des mannequins les plus célèbres au monde : Gigi et Bella Hadid. C’est le 29 mai 2025 que le Daily Mail dévoile l’information : Aydan Nix est la demi-sœur biologique de Gigi et Bella Hadid. Un lien familial jusque-là totalement inconnu, même de la principale concernée.

D’après le journal britannique, Aydan a grandi loin des projecteurs, élevée par l’homme qu’elle considérait comme son père, jusqu’à son décès lorsqu’elle avait 19 ans. C’est peu après ce deuil qu’elle décide de faire un test ADN, poussée par une simple curiosité sur ses origines. Les résultats vont tout changer : ils révèlent un lien génétique avec Mohamed Hadid, promoteur immobilier de renom et père de Bella et Gigi.

Une rencontre familiale à l’abri des regards

La réaction des Hadid ne s’est pas fait attendre. Dans une déclaration officielle transmise au Daily Mail, Gigi et Bella confirment avoir fait la connaissance d’Aydan fin 2023. Elles précisent avoir été bouleversées par la nouvelle, mais profondément touchées. « Elle fait partie de nous », ont-elles exprimé avec simplicité et émotion. Depuis cette rencontre, les sœurs Hadid ont choisi de l’accueillir « à bras ouverts », insistant sur l’importance du respect de la vie privée d’Aydan.

Cette discrétion est également souhaitée par Aydan elle-même, qui, fraîchement diplômée, vient tout juste de s’installer à New York. Si son nom attire désormais l’attention, elle affirme ne pas vouloir précipiter quoi que ce soit. Elle souhaite vivre une vie calme, loin des projecteurs, malgré le poids nouveau de son héritage biologique.

Une filiation restée dans l’ombre pendant deux décennies

D’après les éléments rendus publics, Aydan est née d’une brève relation entre Mohamed Hadid et Terri Hatfield Dull, au début des années 2000, après le divorce de Mohamed avec Yolanda Hadid. Rien n’indiquait alors que cette union avait donné lieu à une grossesse. Il aura fallu un test génétique, des années plus tard, pour que ce chapitre caché de l’histoire familiale Hadid émerge.

Ce qui rend cette révélation d’autant plus singulière, c’est qu’Aydan elle-même n’a jamais soupçonné un tel lien. Elle a grandi en dehors de l’univers du luxe, de la mode ou des tabloïds. Un contraste saisissant avec la vie publique de ses demi-sœurs, mais qui pourrait aussi, désormais, nourrir des projections sur l’avenir.

Une beauté remarquée… et une curiosité grandissante

Depuis l’annonce, les réseaux sociaux s’enflamment. Les fans de la famille Hadid, experts en comparaison, notent immédiatement la ressemblance frappante entre Aydan et ses célèbres sœurs : la mâchoire dessinée, les pommettes hautes, le regard intense. Des traits qui, forcément, intriguent.

Si elle ne semble pas chercher la lumière, certains se demandent déjà si elle pourrait se tourner vers le mannequinat. Avec un tel ADN et un visage qui capte l’attention, la question se pose naturellement. Pour l’instant, Aydan semble rester en retrait, et aucune information n’indique qu’elle ait des projets dans cette direction.

Derrière le buzz et les titres accrocheurs, Aydan Nix reste avant tout une jeune femme en pleine transition de vie, avec un passé personnel fort et des choix à faire pour l’avenir. Ce n’est pas tant son lien avec une famille célèbre qui la définit, mais la manière dont elle choisira de tracer son propre chemin – qu’il croise ou non l’univers médiatique. Les sœurs Hadid, dans leur déclaration, ont été claires : Aydan est aujourd’hui une part de leur vie, mais son histoire lui appartient. Et si elle veut la raconter un jour, ce sera à son rythme.