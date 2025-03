Chic et puissante : Ashley Graham en costume-cravate réinvente l’élégance à Paris

Le musée du Louvre a été le théâtre d’un bel événement, le 4 mars 2025 : le Grand Dîner du Louvre. Pour la toute première fois, ce joyau du patrimoine français s’est offert une soirée digne des plus grands galas mondains, une sorte de « Met Gala à la française » qui a réuni la crème de la crème du monde de l’art, de la mode et du cinéma. Le résultat ? Une levée de fonds record de 1,4 million d’euros en faveur de la conservation des trésors du musée. Au-delà des chiffres, une apparition mode a fait sensation : celle d’Ashley Graham sublimissime dans un costume-cravate noir.

Une leçon d’élégance

Ashley Graham n’est pas seulement une icône de la mode : elle est une véritable force de la nature. Mannequin international, militante body positive, maman et entrepreneuse accomplie, elle prouve depuis des années que le style n’a pas de taille. Lors de ce Grand Dîner du Louvre, elle a une fois de plus réaffirmé son statut de reine du red carpet en optant pour un look à la fois audacieux, sophistiqué et résolument moderne.

Exit la traditionnelle robe de gala. Ashley a choisi de bousculer les codes avec un somptueux costume-cravate noir, signé Louis Gabriel Nouchi (LGN). Le tailleur, parfaitement ajusté, épousait ses courbes avec une élégance naturelle, prouvant que la mode n’est pas une question de taille, mais de confiance en soi. Avec une silhouette longiligne et une assurance déconcertante, Ashley Graham a démontré qu’un tailleur n’est pas réservé aux silhouettes filiformes ni aux hommes. En mêlant les codes du vestiaire masculin à une attitude résolument glamour, elle a prouvé que la mode est avant tout une question de caractère.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Des accessoires éclatants

Si le costume était une déclaration de style en soi, les accessoires choisis par Ashley Graham ont sublimé l’ensemble avec une touche de luxe subtil. La mannequin a misé sur des pièces raffinées de la collection « Enchanted Lotus » de De Beers : une broche en or blanc 18 carats délicatement épinglée sur sa cravate, et des clous d’oreilles en diamant scintillants qui captaient la lumière à chaque mouvement. Et que serait un look d’exception sans une paire de talons signature ? Ashley a complété son ensemble avec une paire d’escarpins noirs Louboutin. Le fameux rouge iconique des semelles faisait un clin d’œil subtil à l’univers du luxe parisien.

Sa mise en beauté, quant à elle, était d’une simplicité maîtrisée : un teint lumineux, une queue-de-cheval tirée avec une précision chirurgicale, et un rouge à lèvres rouge mettant en valeur son regard profond. Ashley Graham a prouvé une fois de plus qu’il suffit parfois de peu pour rayonner avec élégance.

Fidèle à son image de femme accessible et pleine de second degré, Ashley Graham n’a pas manqué de ponctuer son apparition d’une touche d’humour. En légende de sa publication Instagram, elle a écrit : « Une nuit au @museelouvre 🖤 Heureux de vous annoncer qu’aucune des peintures n’a pris vie quand l’horloge a sonné minuit ✨ Une belle nuit au Grand Dîner du Louvre – célébrant l’art, la mode et la culture en soutien aux efforts de conservation du Louvre ».

Ce ton léger, mêlé à une apparence irréprochable, résume parfaitement la personnalité d’Ashley Graham : une femme à la fois glamour et accessible, capable de naviguer entre le monde élitiste de la haute couture et une attitude décontractée qui la rend immédiatement attachante.

Un message puissant pour une mode inclusive

Le choix du costume-cravate par Ashley Graham va au-delà de la simple déclaration de style : il incarne un message puissant en faveur de la diversité et de l’inclusion dans le monde de la mode. Pendant longtemps, le tailleur a été réservé à des silhouettes androgynes ou filiformes. En arborant ce look, Ashley démontre que la mode n’a pas de normes : elle appartient à toutes les morphologies, à toutes les personnalités, à toutes les femmes.

En choisissant de porter un costume-cravate au lieu d’une robe de soirée traditionnelle, Ashley Graham n’a pas seulement fait une déclaration de style : elle a affirmé une nouvelle définition de l’élégance. Une élégance qui ne se mesure pas en taille ou en centimètres, mais en confiance en soi et en attitude. Et si l’on devait résumer cette soirée en une phrase ? Ashley Graham nous a rappelé que le véritable chic, c’est d’être soi-même.