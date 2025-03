Gigi Hadid brille dans une robe sirène sculpturale

Lors du récent événement « Le Grand Dîner du Louvre » à Paris, la mannequin américaine Gigi Hadid a une fois de plus prouvé qu’elle est une véritable icône de style. Dans une robe sirène sculpturale, elle a captivé tous les regards, illuminant la soirée avec son aura éclatante et son élégance sans effort.

Une robe aux textures contrastées

Cette création unique en son genre a fait sensation par son originalité. Jouant avec les contrastes de matières, la robe fusionnait des textures inattendues pour un effet spectaculaire. Le buste était orné de plaques métalliques argentées incrustées de cristaux transparents, donnant l’impression d’une armure délicate et futuriste. Ces plaques se prolongeaient en une manche florale sculpturale, ajoutant une touche architecturale à l’ensemble.

En contraste avec cette « armure métallique », le bas de la robe était conçu dans un tissu jaune pâle rappelant le tweed, agrémenté d’un motif losange brodé de fils d’or et d’argent. Cette alliance entre l’opulence métallique et la douceur textile conférait à la robe un équilibre parfait entre modernité et raffinement. La jupe en crêpe crème était sublimée par des grappes de perles bronze et argent, ajoutant une touche finale envoûtante à cette silhouette exceptionnelle.

Une collaboration visionnaire avec Jeremy Scott

Ce chef-d’œuvre mode est le fruit d’une collaboration entre Gigi Hadid et Jeremy Scott, le créateur excentrique et ancien directeur artistique de Moschino. Ensemble, ils ont conçu une robe qui n’était pas simplement un vêtement, mais une véritable œuvre d’art. Le design a été réalisé en fusionnant trois robes distinctes pour créer une silhouette unique et harmonieuse. Une fusion entre le passé, le présent et le futur de la mode.

Gigi Hadid, connue pour son sens du style et sa confiance en elle, a une fois de plus prouvé pourquoi elle est l’une des muses les plus recherchées du monde de la mode. Avec cette tenue, elle repousse encore les limites de l’originalité et de l’élégance.

Des accessoires choisis avec précision

Aucune tenue digne de ce nom n’est complète sans les bons accessoires, et Gigi Hadid l’a bien compris. Elle a sublimé sa robe avec un collier en diamants marquise signé Anita Ko, assorti à plusieurs chaînes, dont une mettant en valeur un pendentif en forme de cœur.

Ses oreilles étaient ornées de boucles d’oreilles vintage en or, parsemées de petits diamants scintillants. Pour parfaire son look, elle a ajouté des bracelets à maillons et plusieurs bagues élégantes, apportant une touche finale délicate et sophistiquée à son apparition déjà mémorable.

Un maquillage et une coiffure impeccables

L’apparence de Gigi Hadid était sublimée par un maquillage délicat, mettant en valeur sa beauté naturelle avec une touche de perles appliquées sous ses yeux pour un effet lumineux et féérique. Son teint radieux et son regard souligné d’un eyeliner subtil complétaient parfaitement son allure de déesse moderne.

Côté coiffure, elle a opté pour des boucles douces inspirées de Marilyn Monroe, travaillées en un effet « wet look » sophistiqué. Cette coiffure, combinée à son maquillage subtil, ajoutait une note glamour intemporelle à son look avant-gardiste.

La mannequin américaine Gigi Hadid a une nouvelle fois démontré qu’elle est une véritable force de la mode. Avec cette robe sirène sculpturale, elle a su captiver l’attention et imposer son style unique, mêlant audace et élégance avec une aisance déconcertante. Son passage au Grand Dîner du Louvre restera gravé dans les annales de la mode.