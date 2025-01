Après 5 ans de silence, Meghan Markle fait son grand retour sur Instagram !

Meghan Markle, duchesse de Sussex, fait un retour remarqué sur les réseaux sociaux en ouvrant un nouveau chapitre personnel sur Instagram. Après cinq ans de silence, elle renouvelle sa présence en ligne avec une annonce qui a immédiatement captivé l’attention de ses millions de followers.

Un retour spectaculaire sur Instagram

Le mercredi 1er janvier 2025, Meghan Markle a créé un nouveau compte Instagram sous le nom d’utilisatrice @meghan. Sa première publication, une vidéo filmée – on l’imagine – par son mari Prince Harry, près de leur résidence à Montecito, en Californie, montre Meghan vêtue de blanc courant sur une plage. Elle y trace « 2025 » dans le sable tout en riant avant de passer devant la caméra. Cette scène symbolique marque le début d’une nouvelle ère pour la duchesse sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Une réaction immédiate

Bien que les commentaires aient été désactivés pour sa première publication, le compte @meghan d’ores et déjà certifié a attiré plus de 720k abonné·e·s. La photo de profil, en noir et blanc, présente Meghan souriante dans une tenue blanche élégante, différente de celle de la vidéo, renforçant son image raffinée et sereine. L’ancienne actrice avait déjà laissé entendre son intention de revenir sur la plateforme lors d’une interview accordée à The Cut en août 2022 : « Vous voulez connaître un secret ? Je reviens… sur Instagram ».

Un retour bienvenu pour les fans

Avant de devenir duchesse de Sussex, Meghan Markle comptait 3 millions d’abonné·e·s sur son compte personnel Instagram et sur son blog lifestyle, « The Tig ». Cependant, en janvier 2018, quelques mois après ses fiançailles avec le prince Harry, elle a fermé son blog et supprimé ses pages sur les réseaux sociaux. « Ce fut un énorme ajustement, de passer d’une autonomie totale à une vie complètement différente », avait-elle confié à l’époque.

Le retour de Meghan sur Instagram est ainsi salué par ses fans qui attendent avec impatience de suivre ses nouvelles aventures et initiatives. La vidéo de lancement, bien que sobre, laisse entrevoir une Meghan épanouie et prête à partager davantage de moments personnels et professionnels avec le monde.

Une nouvelle voie de communication

En reprenant Instagram, Meghan ouvre une nouvelle voie de communication directe avec ses followers, lui permettant de partager ses projets, ses engagements philanthropiques et ses réflexions personnelles. Cette décision s’inscrit dans une volonté de renouer avec le public tout en maintenant une certaine intimité et authenticité.

Bien que les détails restent encore flous, les attentes sont élevées quant aux futurs contenus que Meghan pourrait publier. Qu’il s’agisse de ses engagements caritatifs, de sa vie de famille ou de ses collaborations professionnelles, le retour sur Instagram promet d’être riche et inspirant.

Le retour de Meghan Markle sur Instagram marque une étape importante dans sa vie personnelle et publique. Après cinq ans d’absence, elle réaffirme sa présence sur les réseaux sociaux avec une approche renouvelée, mêlant élégance et authenticité. Les fans et observateur·rice·s attendent avec impatience de découvrir les nouvelles facettes de la duchesse de Sussex à travers ses publications.