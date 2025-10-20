En robe dos à découvert, Angelina Jolie affiche ses tatouages sur le tapis rouge

À l’occasion du 20e Festival du film de Rome, Angelina Jolie a une nouvelle fois captivé les photographes et le public. Vêtue d’une robe noire signée Alberta Ferretti, l’actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, écrivaine et ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne a mis en valeur les tatouages emblématiques qui ornent son dos.

Une robe sobre… mais audacieuse

Venue présenter son film « Couture », Angelina Jolie a opté pour une robe minimaliste à l’avant, mais spectaculaire à l’arrière. La coupe droite et les manches en cape donnaient à l’ensemble une allure chic. C’est surtout le large découpe en forme de goutte dans le dos qui a retenu l’attention : un choix parfait pour dévoiler ses tatouages, devenus presque aussi iconiques que sa filmographie.

Angelina Jolie is the epitome of chic in a classic black gown as she continues to promote her latest film Couture in Rome, at Rome Film Festival #AngelinaJolie pic.twitter.com/PTlWHED1vP — Judy (@judyju18) October 18, 2025

Un dos tatoué, entre spiritualité et engagement

Les tatouages d’Angelina Jolie ne sont pas de simples ornements. Chacun porte un sens profond. Depuis 2004, elle affiche par exemple sur le haut du dos une prière bouddhiste en hommage à son fils Maddox, né au Cambodge. Plus bas, un tigre du Bengale trône majestueusement, symbole de force et clin d’œil à sa citoyenneté cambodgienne. D’autres motifs évoquent les quatre éléments (terre, eau, air, feu) et les continents, et l’on peut également lire la phrase « Know your rights » (« Connaissez vos droits »), inspirée du groupe britannique de punk rock The Clash.

angelina jolie’s back tattoos appreciation a̶n̶d̶ ̶t̶h̶i̶r̶s̶t̶ post pic.twitter.com/AT1tAyi0nZ — nat 🦋 (@weiszxjolie) November 1, 2019

Une déclaration de style et d’identité

Ce n’est pas la première fois qu’Angelina Jolie choisit des tenues mettant en lumière ses tatouages. Lors du Festival de Venise en août 2024, elle portait déjà une robe dos plongeant. Plus récemment, elle affichait un nouveau tatouage d’oiseau sur le torse, dans une robe émeraude au décolleté glamour.

Avec cette nouvelle apparition, Angelina Jolie rappelle ainsi que la mode peut être un moyen d’expression personnel autant qu’esthétique. Elle continue de conjuguer élégance, engagement et liberté, sans jamais renier ce qui fait sa singularité.