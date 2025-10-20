« On dirait un déguisement » : le dernier look de Kim Kardashian divise

Sur le tapis rouge du gala de l’Academy Museum, Kim Kardashian a une fois de plus prouvé qu’elle savait se démarquer. Cachée sous un tissu couleur chair, la personnalité médiatique, femme d’affaires, mannequin et actrice américaine a provoqué un véritable séisme médiatique avec une apparition jugée « fascinante » par certaines personnes et « dérangeante » par d’autres.

Une apparition masquée qui interpelle

C’est le 18 octobre 2025, à Los Angeles (Californie), que Kim Kardashian a fait son entrée au bras de plusieurs amis stylistes, vêtue d’une longue robe sans manches beige drapée et cintrée, assortie à un masque couvrant entièrement son visage. Cette création signée Maison Margiela, issue de la première collection haute couture de Glenn Martens, a divisé les spectateurs autant qu’elle a impressionné les photographes.

Internet réagit, entre éclats et critiques

Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés. Certains internautes ont salué « le génie visuel » et « la cohérence entre ce look et son univers Skims ». D’autres ont en revanche dénoncé une « tenue suffocante » ou « ridicule », certains allant même jusqu’à la comparer à un « déguisement de science-fiction ». Beaucoup y ont vu une référence directe à Kanye West, son ex-mari, qui avait popularisé les masques opaques lors de ses concerts et défilés.

Kim Kardashian n’a pas tardé à répondre avec humour. Dans une vidéo diffusée par son maquilleur Mario Dedivanovic, la star s’amuse de son propre look : « Mario, est-ce que je suis bien ? Le maquillage tient ? », plaisante-t-elle, le visage toujours dissimulé. « Ton maquillage est superbe, oui ! », lui répond-il en riant.

Une signature mode

Ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian joue la carte du mystère et du décalage. En 2021 déjà, elle marquait les esprits au Met Gala dans une silhouette noire Balenciaga complètement couverte. Cette nouvelle apparition sur le tapis rouge confirme son goût pour l’excès contrôlé, combinant glamour, ironie et avant-garde.

Si son style divise, Kim Kardashian démontre finalement une nouvelle fois son influence sur la culture populaire : entre audace conceptuelle et stratégie médiatique, elle sait exactement comment captiver le monde, même derrière un masque.