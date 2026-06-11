La basketteuse Angel Reese continue de faire sensation avec ses looks hors des matchs

Devenue l’une des figures les plus suivies de la WNBA et l’une des plus marquantes côté mode de sa génération, la basketteuse américaine Angel Reese a partagé sur Instagram une série de clichés dans une combinaison en latex sombre, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Un total look latex

Sur les images, Angel Reese pose avec une assurance désormais signature. Elle y porte une combinaison-short en latex noir, marquée à la taille par une ceinture intégrée. Une pièce immédiatement reconnaissable pour son aspect lustré et son tombé impeccable – caractéristique de cette matière brute, exigeante, qui s’est imposée ces dernières saisons sur les podiums des grandes maisons.

Le choix de la teinte sombre, presque noire, ajoute encore à la dimension graphique de la pièce. La silhouette est nette, structurée, et joue à fond la carte d’une élégance résolument urbaine. Loin des codes flashy parfois associés au latex, Angel Reese en propose une lecture plus sophistiquée, presque architecturale.

Des accessoires soigneusement choisis

C’est sans doute le styling de l’ensemble qui rend l’apparition d’Angel Reese particulièrement marquante. Aux pieds, des bottes hautes en cuir effet crocodile remontent jusqu’au-dessus du genou, prolongeant la ligne verticale de la silhouette. Une paire de lunettes étroites – clin d’œil clair aux années 1990 et au début 2000 – vient apporter une touche de mystère à l’ensemble.

Au cou, un collier ras-du-cou en cristal capte la lumière sous chaque angle. Aux doigts, des bagues marquées de plusieurs tailles. Et à la main, un mini-sac structuré qui équilibre parfaitement les volumes. Une équation parfaitement maîtrisée, où chaque élément trouve sa place sans saturer le regard.

today’s Barbie Dream fit😍🔥 pic.twitter.com/gzQbH0asdg — Angel Reese Update (@angelreesefan) June 4, 2026

Une signature mode qui dépasse le cadre du sport

Au-delà du choix vestimentaire, cette apparition s’inscrit dans une trajectoire plus large. Depuis ses premières saisons en WNBA, Angel Reese a méthodiquement construit son image de star multi-facettes : campagnes pour des maisons de luxe, apparitions sur les tapis rouges des Met Gala, séances photo pour les magazines de mode les plus pointus. Une démarche qui rappelle celle d’autres athlètes féminines comme la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka ou la joueuse de tennis américaine Serena Williams avant elle.

Angel Reese y ajoute cependant sa propre signature : une volonté affirmée de mêler les codes du sport et ceux de la haute couture, sans jamais opposer l’un à l’autre. Sur ses récentes apparitions hors du terrain, on l’a vue oscillant entre tailoring strict, pièces colorées, et désormais total look latex.

Avec cette combinaison en latex savamment accessoirisée, Angel Reese signe ainsi une nouvelle démonstration de style. Et confirme qu’elle compte parmi les figures incontournables d’une nouvelle génération qui dribble aussi bien les défenses que les codes vestimentaires.