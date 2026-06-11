La catcheuse Liv Morgan attire les regards avec son look de plage estival

Liv Morgan est aujourd’hui l’une des catcheuses les plus populaires de la WWE. C’est cette fois en bord de mer, sur la côte amalfitaine – joyau de l’Italie du Sud – qu’elle vient de faire sensation auprès de ses fans.

Un deux-pièces rayé noir et blanc face à la mer

Sur l’une des photos les plus partagées, Liv Morgan apparaît dans un deux-pièces estival au design rayé. Le haut triangle, à motifs noir et blanc, est associé à un bas à liens noués sur les côtés. Une pièce minimaliste, immédiatement reconnaissable pour son esprit balnéaire vintage – entre les codes italiens des années 1970 et l’esthétique californienne des années 1990 que l’on retrouve aujourd’hui sur les podiums printemps-été 2026.

Le décor accentue l’ensemble : rochers ocre, eau turquoise, lumière dorée typique de la fin d’après-midi méditerranéenne. Tout dans la photographie travaille à composer une image de cinéma – comme si une jeune star italienne d’une autre époque avait posé pour un magazine de l’époque.

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Une robe blanche à pois pour le second look

Sur une autre image partagée par les fans, Liv Morgan a choisi un registre différent, mais tout aussi balnéaire : une mini-robe blanche à pois sans bretelles, à la silhouette ajustée et à l’ourlet court. Une pièce dont l’esprit rétro renvoie immédiatement aux pin-ups des années 1950, mais relue avec une décontraction parfaitement actuelle.

Pour accompagner cette tenue, elle a opté pour des cheveux blonds remontés en chignon dans certains clichés, et laissés détachés sous une simple casquette noire dans d’autres. Pas d’accessoires marquants, pas de bijoux ostentatoires : juste une silhouette épurée, parfaitement à l’aise dans son environnement.

Une nouvelle étape pour la WWE Women’s World Champion

Cette apparition arrive à un moment particulier de la carrière de Liv Morgan. La catcheuse, qui occupe actuellement le titre de WWE Women’s World Champion, traverse en effet l’une des périodes les plus prolifiques de son parcours. Régulièrement présente en cover de magazines américains, ambassadrice de plusieurs marques sportives, elle est en train de construire une image multi-facettes qui dépasse largement le seul univers du catch.

Une démarche similaire à celle d’autres athlètes féminines de sa génération, qui n’hésitent plus à investir le terrain de la mode, du lifestyle et même du cinéma. Les références ne manquent pas : la catcheuse irlandaise Becky Lynch dans le cinéma indépendant, la catcheuse américaine Bianca Belair en couvertures Vogue, ou encore la catcheuse australienne Rhea Ripley dans plusieurs campagnes mode. Une nouvelle ère, en somme, où le sport-spectacle féminin n’a plus rien à envier à l’industrie de la mode classique.

Avec cette série de clichés sur la côte amalfitaine, Liv Morgan signe ainsi une apparition estivale particulièrement réussie. Et confirme que sa carrière hors des rings est désormais au moins aussi suivie que ses combats officiels.