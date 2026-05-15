En robe scintillante, Michelle Rodriguez enflamme le Festival de Cannes

À l’occasion de la projection du 25e anniversaire de la saga « Fast & Furious », organisée dans le cadre du 79e Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026), Michelle Rodriguez a fait une apparition très remarquée sur le tapis rouge. L’actrice, scénariste et productrice de cinéma américaine, figure emblématique de la franchise depuis le tout premier opus en 2001, a opté pour une robe signée Paolo Sebastian. Une apparition à la hauteur de l’événement, qu’elle a partagé aux côtés de ses partenaires de longue date les actrices américaines Jordana Brewster et Meadow Walker.

Une robe Paolo Sebastian taillée pour le tapis rouge

Pour cette soirée hommage à l’une des sagas les plus iconiques du cinéma d’action, Michelle Rodriguez a choisi une pièce issue de la collection automne 2025 du créateur australien Paolo Sebastian. Le modèle se distinguait par un haut sans bretelles, structuré et entièrement orné de cristaux qui captait la lumière à chaque mouvement. La pièce se prolongeait ensuite par une jupe en tulle aérienne, terminée par une longue traîne qui ajoutait une dimension presque théâtrale à l’ensemble.

Une silhouette à la fois romantique et architecturale, qui contrastait joliment avec l’image plus « rugged » que l’actrice incarne à l’écran dans « Fast & Furious ». Paolo Sebastian, connu pour ses créations couture chargées en broderies et ses traînes spectaculaires, est devenu en quelques années l’un des créateurs favoris des tapis rouges internationaux. Avec ce choix mode au Festival de Cannes, Michelle Rodriguez s’inscrit pleinement dans la grande tradition des apparitions cannoises ultra-travaillées.

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Michelle Rodriguez, habituée de la Croisette

Si l’actrice américaine a marqué les esprits, c’est aussi parce qu’elle est devenue, au fil des ans, une habituée du Festival de Cannes. Michelle Rodriguez, connue pour son tempérament affirmé et ses rôles d’action, surprend toujours en optant pour des robes très travaillées qui contrastent avec son image scénique.

Cette dualité fait précisément partie de son charme : à Cannes, elle s’autorise une « féminité couture » qui change de ses tenues de tournage. Une preuve, s’il en fallait encore une, que les actrices d’action peuvent investir tous les registres mode sans se laisser enfermer dans une case. Et ce passage 2026, lié à un événement aussi symbolique que les 25 ans de « Fast & Furious », restera l’un de ses moments cannois les plus marquants.

Entre robe Paolo Sebastian aux cristaux scintillants, traîne en tulle aérienne et hommage à 25 ans d’une saga culte, Michelle Rodriguez a ainsi signé l’une des apparitions les plus mémorables de cette 79e édition. Une preuve supplémentaire que le Festival de Cannes reste, plus que jamais, le terrain de jeu où mode et cinéma se rejoignent dans leur expression la plus spectaculaire.