En robe scintillante, Michelle Rodriguez enflamme le Festival de Cannes

Léa Michel
@mrodofficial / Instagram

À l’occasion de la projection du 25e anniversaire de la saga « Fast & Furious », organisée dans le cadre du 79e Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026), Michelle Rodriguez a fait une apparition très remarquée sur le tapis rouge. L’actrice, scénariste et productrice de cinéma américaine, figure emblématique de la franchise depuis le tout premier opus en 2001, a opté pour une robe signée Paolo Sebastian. Une apparition à la hauteur de l’événement, qu’elle a partagé aux côtés de ses partenaires de longue date les actrices américaines Jordana Brewster et Meadow Walker.

Une robe Paolo Sebastian taillée pour le tapis rouge

Pour cette soirée hommage à l’une des sagas les plus iconiques du cinéma d’action, Michelle Rodriguez a choisi une pièce issue de la collection automne 2025 du créateur australien Paolo Sebastian. Le modèle se distinguait par un haut sans bretelles, structuré et entièrement orné de cristaux qui captait la lumière à chaque mouvement. La pièce se prolongeait ensuite par une jupe en tulle aérienne, terminée par une longue traîne qui ajoutait une dimension presque théâtrale à l’ensemble.

Une silhouette à la fois romantique et architecturale, qui contrastait joliment avec l’image plus « rugged » que l’actrice incarne à l’écran dans « Fast & Furious ». Paolo Sebastian, connu pour ses créations couture chargées en broderies et ses traînes spectaculaires, est devenu en quelques années l’un des créateurs favoris des tapis rouges internationaux. Avec ce choix mode au Festival de Cannes, Michelle Rodriguez s’inscrit pleinement dans la grande tradition des apparitions cannoises ultra-travaillées.

Michelle Rodriguez, habituée de la Croisette

Si l’actrice américaine a marqué les esprits, c’est aussi parce qu’elle est devenue, au fil des ans, une habituée du Festival de Cannes. Michelle Rodriguez, connue pour son tempérament affirmé et ses rôles d’action, surprend toujours en optant pour des robes très travaillées qui contrastent avec son image scénique.

Cette dualité fait précisément partie de son charme : à Cannes, elle s’autorise une « féminité couture » qui change de ses tenues de tournage. Une preuve, s’il en fallait encore une, que les actrices d’action peuvent investir tous les registres mode sans se laisser enfermer dans une case. Et ce passage 2026, lié à un événement aussi symbolique que les 25 ans de « Fast & Furious », restera l’un de ses moments cannois les plus marquants.

Entre robe Paolo Sebastian aux cristaux scintillants, traîne en tulle aérienne et hommage à 25 ans d’une saga culte, Michelle Rodriguez a ainsi signé l’une des apparitions les plus mémorables de cette 79e édition. Une preuve supplémentaire que le Festival de Cannes reste, plus que jamais, le terrain de jeu où mode et cinéma se rejoignent dans leur expression la plus spectaculaire.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À Cannes, Diane Kruger remet en lumière un accessoire longtemps resté discret
Article suivant
Demi Moore, en robe sculpturale, redéfinit les codes du tapis rouge

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tiffany Haddish montre ses abdominaux dans un look coloré

L’actrice, humoriste, scénariste et productrice américano-érythréenne Tiffany Haddish a fait ses débuts dans l’édition 2026 du magazine sportif...

Demi Moore, en robe sculpturale, redéfinit les codes du tapis rouge

L'actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a marqué le Festival de Cannes (du 12 au 23 mai...

À Cannes, Diane Kruger remet en lumière un accessoire longtemps resté discret

Diane Kruger a récemment foulé le tapis rouge du 79e Festival de Cannes (du 12 au 23 mai...

Derrière les critiques sur la robe d’Olivia Rodrigo, un débat plus profond émerge

Commenter la tenue des chanteuses au lieu d’applaudir leur prestation vocale et de les apprécier pour leur art...

« Encore plus belle en vieillissant » : à 57 ans, Gillian Anderson fascine dans une robe blanche perlée

L'actrice américaine Gillian Anderson a récemment foulé le tapis rouge du 79e Festival de Cannes (du 12 au...

Charli D’Amelio adopte une mini-robe dentelle au style « audacieux »

La célébrité américaine des réseaux sociaux Charli D'Amelio ne publie jamais sans que ça ne devienne un événement....