Bella Hadid dévoile les adidas incontournables de la saison

Quand Bella Hadid porte une ancienne paire de chaussure signée Adidas, c’est le monde de la mode qui retient son souffle. Découvrez les modèles de la saison qui redéfinissent l’ allure sportive.

La Fusion Parfaite entre Mode et Performance

Lors d’un événement phare organisé par Adidas, la star Bella Hadid a été vue arborant les baskets emblématiques SL 72 OG. Ces baskets, qui ont vu le jour en 1972, étaient initialement conçues pour améliorer le confort des athlètes aux Jeux olympiques. Aujourd’hui, elles reviennent sur le devant de la scène, mais dans un tout autre contexte.

La SL 72 OG est plus qu’une simple paire de chaussures : elle incarne un véritable héritage sportif fusionné avec l’élégance moderne. En choisissant ce modèle vintage, Bella Hadid démontre comment le passé peut inspirer les tendances actuelles et même les redéfinir.

Redéfinir l’allure sportive : les modèles incontournables de la saison

Cette saison, les baskets ne sont plus seulement réservées à la salle de sport ou aux activités de plein air. Elles sont devenues un élément essentiel du style urbain, et les nouvelles collections le prouvent. De nombreuses marques, y compris Adidas, proposent des modèles qui allient confort et esthétique, transformant ainsi l’allure sportive en une véritable déclaration de mode.

Les SL 72 OG, avec leur design rétro et leurs matériaux de haute qualité, symbolisent cette fusion entre performance et élégance. Elles rappellent l’importance du confort tout en apportant une touche d’originalité à toute tenue. Que ce soit pour une sortie décontractée ou un événement plus formel, ces baskets s’adaptent à toutes les occasions.

Le retour du vintage : une tendance incontournable

Le choix de Bella Hadid de porter les SL 72 OG souligne une tendance majeure de la mode actuelle : le retour du vintage. Les pièces rétro, qu’il s’agisse de vêtements ou d’accessoires, sont de plus en plus prisées. Elles apportent une dimension historique et unique à la garde-robe contemporaine.

En adoptant ces modèles emblématiques, les fashionistas du monde entier montrent leur appréciation pour l’histoire et la durabilité. Ce retour aux sources permet également de mettre en avant des pièces de qualité qui ont résisté à l’épreuve du temps.

L’apparition de Bella Hadid avec les baskets SL 72 OG d’Adidas lors d’un événement récent illustre parfaitement la manière dont le vintage peut redéfinir l’allure sportive. Ces modèles emblématiques, alliant confort et style, continuent d’inspirer les tendances actuelles, prouvant que la mode est un éternel recommencement.