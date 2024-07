Joey King époustouflante pour la sortie de son film sur Netflix

Lors de la promotion de son nouveau film, Joey King illumine les plateaux télés avec une élégance inégalée, promesse d’un film qui ne laisse personne indifférent. Sur Netflix, son dernier rôle fait des vagues tant auprès de la critique que du public.

Joey King : une allure sexy et glamour pour son dernier film Netflix

La récente apparition de Joey King a captivé les regards lors de la présentation de son dernier film sur Netflix. Le 10 juillet dernier, elle a participé au show Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Une tenue qui n’a laissé personne indifférent

À chaque événement, Joey King impose son style et cette fois-ci ne fait pas exception. Avec un top rose transparent, la star a su briller sur scène !

L’empreinte indélébile d’un rôle phare

Dans « Family Affair », la star interprète Zara, une jeune femme éprise dans une histoire d’amour rocambolesque. Son aventure sentimentale est marquée par des rebondissements inattendus et drôles qui la poussent à questionner ses choix. L’accueil chaleureux du public ne trompe pas : Joey King s’est imposée dans le cœur des spectateur.rice.s grâce à son authenticité et son engagement devant la caméra.

Le parcours remarquable de Joey King : de ses débuts à aujourd’hui

Les premiers pas dans le monde du cinéma

Joey King a commencé sa carrière d’actrice à un âge très précoce. Née le 30 juillet 1999, elle a fait ses débuts dans l’industrie du divertissement dès l’âge de quatre ans en apparaissant dans des publicités télévisées. Son premier rôle significatif au cinéma est venu avec le film « Reign Over Me » en 2007, où elle a montré un talent précoce qui allait définir le reste de sa carrière.

La révélation avec « Ramona and Beezus«

En 2010, Joey King a connu une percée majeure avec le film « Ramona and Beezus« , où elle a joué le rôle principal de Ramona Quimby. Sa performance a été largement acclamée et lui a valu une reconnaissance instantanée dans le monde du cinéma. Ce rôle a non seulement mis en lumière son talent, mais a également ouvert la porte à de nombreuses autres opportunités dans l’industrie.

Une carrière en pleine ascension

Après « Ramona and Beezus« , Joey King a continué à gravir les échelons à Hollywood avec des rôles dans des films variés tels que « Crazy, Stupid, Love » (2011), « The Dark Knight Rises » (2012), et « White House Down » (2013). Elle a montré sa capacité à s’adapter à différents genres cinématographiques, passant de la comédie au drame et à l’action avec une aisance impressionnante.

La reconnaissance critique avec « The Act«

L’année 2019 a marqué un tournant décisif dans la carrière de Joey King avec sa performance dans la série « The Act« . En incarnant Gypsy Rose Blanchard, elle a reçu des éloges de la critique et a été nominée pour un Emmy Award et un Golden Globe. Ce rôle complexe et exigeant a solidifié sa réputation comme l’une des jeunes actrices les plus talentueuses de sa génération.

Son parcours depuis « The Kissing Booth » jusqu’à ce nouveau projet démontre une évolution artistique impressionnante. Chaque apparition publique confirme le statut de Joey King en tant qu’étoile montante d’Hollywood et ambassadrice talentueuse du cinéma contemporain sur Netflix.