Bella Hadid fait sensation en mini‑robe

Fabienne Ba.
@bellahadid/Instagram

La mannequin américaine Bella Hadid a une nouvelle fois fait tourner les têtes lors de sa dernière apparition à West Hollywood (État de Californie aux États-Unis). Vêtue d’une mini-robe légère et élégante, la mannequin a parfaitement incarné l’esprit frais et glamour de l’été.

Un look Y2K revisité

Pour promouvoir son nouveau parfum « Orebella Eternal Roots », Bella Hadid a choisi une mini-robe signée With Jéan. Cette pièce à la coupe cintrée, sans bretelles, met en valeur sa silhouette et dévoile ses jambes. La robe dans une teinte beurrée lumineuse, ornée de ceintures blanches à œillets argentés, incarne à merveille la mode Y2K réinventée.

 

Des accessoires parfaitement choisis

Bella a complété son look avec des bijoux en or délicats : boucles d’oreilles pendantes, collier solitaire en diamant, bracelet et bague épaisse. Elle a aussi opté pour des slingbacks jaunes et blancs de Roger Vivier ainsi que des lunettes ovales Velvet Canyon, apportant une touche sophistiquée à sa tenue estivale.

Une beauté naturelle et sophistiquée

Côté maquillage, Bella Hadid a misé sur un rendu frais et romantique, avec un blush rosé lumineux et une bouche marron subtilement dessinée. Sa nouvelle couleur de cheveux, un blond doré, souligne son visage et complète ce look harmonieux et lumineux.

Avec cette mini-robe, Bella Hadid propose ainsi une option glamour et confortable pour les amatrices de mode qui veulent s’inspirer de la tendance Y2K pour la rentrée prochaine.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
« Il a bluffé tout le monde » : un faux Justin Bieber sème le chaos à Las Vegas

