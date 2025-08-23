Bella Hadid fait sensation en mini‑robe

La mannequin américaine Bella Hadid a une nouvelle fois fait tourner les têtes lors de sa dernière apparition à West Hollywood (État de Californie aux États-Unis). Vêtue d’une mini-robe légère et élégante, la mannequin a parfaitement incarné l’esprit frais et glamour de l’été.

Un look Y2K revisité

Pour promouvoir son nouveau parfum « Orebella Eternal Roots », Bella Hadid a choisi une mini-robe signée With Jéan. Cette pièce à la coupe cintrée, sans bretelles, met en valeur sa silhouette et dévoile ses jambes. La robe dans une teinte beurrée lumineuse, ornée de ceintures blanches à œillets argentés, incarne à merveille la mode Y2K réinventée.

Des accessoires parfaitement choisis

Bella a complété son look avec des bijoux en or délicats : boucles d’oreilles pendantes, collier solitaire en diamant, bracelet et bague épaisse. Elle a aussi opté pour des slingbacks jaunes et blancs de Roger Vivier ainsi que des lunettes ovales Velvet Canyon, apportant une touche sophistiquée à sa tenue estivale.

Une beauté naturelle et sophistiquée

Côté maquillage, Bella Hadid a misé sur un rendu frais et romantique, avec un blush rosé lumineux et une bouche marron subtilement dessinée. Sa nouvelle couleur de cheveux, un blond doré, souligne son visage et complète ce look harmonieux et lumineux.

Avec cette mini-robe, Bella Hadid propose ainsi une option glamour et confortable pour les amatrices de mode qui veulent s’inspirer de la tendance Y2K pour la rentrée prochaine.