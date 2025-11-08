Dakota Johnson s’affiche en robe rouge et fait réagir

L’actrice, productrice et mannequin américaine Dakota Johnson a fait sensation lors de sa première collaboration officielle avec la maison Valentino cette année 2025, portant une robe rouge qui met en valeur son style affirmé et chic. Ce look souligne son passage vers une nouvelle phase de sa carrière alliant glamour et modernité.

Une robe rouge éclatante et élégante

La robe qu’elle porte est issue de la collection Resort 2026 signée Alessandro Michele pour Valentino. Cette pièce est remarquable par sa couleur rouge intense, sa coupe ajustée avec une épaule dénudée, et ses découpes stratégiques qui dessinent avec finesse la silhouette de Dakota. Le tissu en chiffon de soie est travaillé avec délicatesse, mêlant le raffinement au caractère, pendant que des bas résille et des escarpins bleu apportent une touche de contraste dynamique.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Valentino (@maisonvalentino)

Première collaboration en tant qu’ambassadrice Valentino

Cette séance photo marque aussi ses débuts en tant qu’égérie mondiale de Valentino. Dakota Johnson retrouve le directeur artistique Alessandro Michele, avec qui elle a déjà collaboré à l’époque de Gucci, et renouvelle leur symbiose créative. La maison a confié à la star un rôle clé pour incarner ce mélange subtil de romantisme maximaliste et de modernité décomplexée.

Au-delà d’un simple choix esthétique, cette robe rouge incarne ainsi une déclaration de confiance et d’émancipation. Dakota Johnson révèle sa capacité à mêler élégance classique et audace contemporaine, faisant d’elle une femme capable de captiver autant par son talent d’actrice que son sens pointu de la mode.

