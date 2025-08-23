« Il a bluffé tout le monde » : un faux Justin Bieber sème le chaos à Las Vegas

Au cœur de l’effervescence nocturne de Las Vegas, un homme a récemment réussi à tromper l’un des clubs les plus exclusifs de la ville : le XS Nightclub, situé au Wynn. Ce n’était pas une illusion visuelle de quelques secondes, mais une véritable opération de plusieurs heures, menée par un sosie de Justin Bieber qui a berné le personnel du club, le public, et même le DJ principal de la soirée.

Une entrée orchestrée comme une mission secrète

L’homme derrière ce stratagème n’est pas un inconnu sur internet. Il s’agit de Dylan Desclos, 29 ans, un imitateur français originaire de Normandie. Depuis plusieurs années, il se fait connaître sur les réseaux sociaux pour sa ressemblance frappante avec le chanteur canadien, qu’il imite jusque dans les moindres détails : style vestimentaire, coupe de cheveux, attitude, et même tatouages identiques.

Le 17 août 2025, Dylan Desclos et son équipe auraient mis en place un scénario élaboré pour obtenir un accès privilégié à la scène du XS Nightclub. Profitant de l’ambiance sombre et animée du lieu, ainsi que du changement récent d’équipe autour du vrai Bieber, le groupe s’est présenté comme le nouveau staff de l’artiste, selon les déclarations du porte-parole du Wynn, Michael Weaver.

« Une fois l’erreur identifiée, l’individu a été escorté hors de l’établissement et s’est vu interdire tout accès futur au complexe », a confirmé Weaver dans un communiqué. Précision importante : ici, « futur » signifie « définitivement ».

Le public et le DJ trompés en pleine fête

La supercherie a atteint son point culminant lorsque le DJ de la soirée, Gryffin, a cru sincèrement annoncer l’arrivée de la star sur scène. « We’ve got Justin Bieber in the house ! » (« Nous avons Justin Bieber à la maison ! »), a-t-il lancé, provoquant l’excitation générale du public.

Pendant un peu plus de 4 minutes, Dylan Desclos a interprété « Sorry », l’un des plus grands succès de Justin Bieber, dans une ambiance digne d’un vrai concert. Jets de rubans dorés, projecteurs, cris de la foule : tout y était. « J’ai vraiment cru que c’était lui. C’est en coulisses qu’on m’a annoncé qu’il s’agissait d’un sosie. J’étais sous le choc », admet Gryffin dans une publication.

Détail troublant : les tatouages

Ce qui a renforcé l’illusion, c’est que Dylan Desclos porte les mêmes tatouages que Justin Bieber. Dans une ancienne interview avec NeedToKnow.co.uk (via Neon), il expliquait que cela faisait partie intégrante de sa démarche : « J’ai toujours fait attention à ressembler à Justin, dans mon style, mes expressions, et même mes tatouages ».

Selon le média Independent, des fans ont déjà été jusqu’à attendre devant sa chambre d’hôtel en pensant qu’il s’agissait du véritable chanteur. À Las Vegas, il s’est même offert un passage remarqué au sein du centre commercial Las Vegas Premium Outlets, où il a été vu posant pour des selfies et entrant dans plusieurs boutiques avec un garde de sécurité.

La note est salée

Lors de cette soirée au XS, le faux Bieber et son équipe auraient accumulé une addition proche de 10 000 dollars, selon plusieurs sources. Fait notable : Dylan Desclos aurait réglé la facture avant d’être escorté hors du club par les agents de sécurité.

Sur son compte TikTok (depuis nettoyé de certaines vidéos), Dylan Desclos a répondu à des critiques en affirmant : « Ce n’est pas moi qui ai prétendu être le vrai Justin, c’est mon équipe. Moi, je me présente toujours comme le sosie ». Cette réponse a depuis été supprimée, tout comme plusieurs clips de la soirée.

Une performance… hors scène

Ce qui retient l’attention ici, au-delà du coup médiatique, c’est le niveau de préparation de l’opération. Plus qu’un simple déguisement, Dylan Desclos a misé sur la crédibilité, en s’entourant d’une fausse équipe, en maîtrisant les codes de la célébrité, et en exploitant une certaine confusion visuelle et sonore dans un club bondé.

L’épisode, désormais surnommé « Biebergate2025 » par le DJ lui-même, montre à quel point l’image publique d’une célébrité peut être imitée, jusqu’à tromper un établissement professionnel de haut niveau.