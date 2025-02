En bikini, cette mannequin publie des photos glamour de ses créations de maillots de bain

Bella Hadid n’a pas fini de nous surprendre ! Après le succès de Kin Euphorics, sa marque de boissons sans alcool aux extraits d’adaptogènes, et d’Orebella, son label de fragrances naturelles, le mannequin ajoute une nouvelle corde à son arc. Cette fois-ci, c’est dans l’univers du swimwear qu’elle s’impose en co-créant une collection avec Frankies Bikinis, une marque de maillots de bain en vogue.

Une collaboration placée sous le signe de l’amitié

Bella Hadid et Francesca Aiello, fondatrice de Frankies Bikinis, partagent une amitié de plus de 15 ans. Il était donc naturel que ces deux jeunes femmes fusionnent leurs univers pour imaginer une ligne de maillots de bain tendance. Frankies Bikinis, créée en 2012 par le duo mère-fille Mimi et Francesca Aiello dans leur maison de Malibu, est rapidement devenue une référence en matière de swimwear. En plus de dix années d’existence, la marque s’est imposée comme un incontournable pour les amateurs de bikinis et maillots une-pièce au design avant-gardiste.

Après que Gigi Hadid, la sœur de Bella, a déjà collaboré avec la marque, c’est au tour de Bella de proposer sa vision du style à travers cette collection exclusive.

Une collection inspirée par le Texas et l’Ouest américain

Depuis quelque temps, Bella Hadid s’est éloignée des podiums new-yorkais pour s’installer au Texas, où elle partage son quotidien avec son compagnon Adan Banuelos, cavalier professionnel. Un mode de vie qui influence fortement son esthétique et son vestiaire.

Cette collection de maillots de bain et de prêt-à-porter, pensée à quatre mains avec Francesca Aiello, reflète ce nouvel univers. Au total, 103 pièces seront dévoilées en plusieurs drops, avec des inspirations puisées dans l’esthétique western et la garde-robe actuelle de Bella Hadid. Au programme : imprimés vichy, détails en daim clouté, silhouettes en denim… Une mode libre et désinvolte, fidèle à l’image du mannequin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Frankies (@frankiesbikinis)

Des créations qui se veulent glamour et inclusives

Avec cette collection qui sera disponible le 4 mars 2025, Bella Hadid et Frankies Bikinis proposent « des modèles pensés pour sublimer toutes les silhouettes ». La marque s’est toujours démarquée par ses designs audacieux, mettant en valeur les formes naturelles du corps. Cette collaboration ne fait pas exception à la règle, et chaque pièce est conçue pour être à la fois confortable, élégante et résolument moderne.

En publiant sur Instagram des clichés glamour en bikini, Bella Hadid prouve une fois de plus son sens du style et sa capacité à captiver son audience. Il ne fait aucun doute que cette collection sera un succès, tant auprès des fans du mannequin que des fans de mode estivale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bella 🦋 (@bellahadid)

Un succès annoncé pour cette capsule exclusive

Avec sa notoriété et son influence, Bella Hadid apporte une dimension encore plus prestigieuse à Frankies Bikinis. Sa collection disponible à partir du 4 mars 2025, qui combine style, confort et modernité, s’annonce déjà comme un must-have pour l’été à venir. Chaque pièce, inspirée par son quotidien et son amour pour l’Ouest américain, promet de séduire les personnes en quête d’un look à la fois chic et décontracté.

Alors, prête à adopter l’allure western et glamour de Bella Hadid cet été ? Il ne reste plus qu’à guetter la sortie de cette collection pour shopper son maillot coup de cœur.