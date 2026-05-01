Rose bubblegum et effet « liquide » : l’actrice Salma Hayek impose un look qui intrigue

L’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek n’a pas besoin d’un tapis rouge pour imposer un look mémorable. Sur Instagram, elle a partagé une série de photos au bord de la piscine dans une robe rose bubblegum à effet « liquide » – et ses abonnés n’en sont pas revenus.

Une robe de piscine digne d’un palais

La pièce est immédiatement reconnaissable : une longue robe fluide en tissu satiné rose bubblegum, à effet « liquide », qui capte la lumière à chaque mouvement. La coupe à manches trois-quarts, le décolleté en V et la jupe ample légèrement traînante donnent à l’ensemble une allure quasi royale – contrastant avec le cadre décontracté de la scène, une terrasse en bois au bord de la piscine. Un détail argenté à la taille vient ponctuer la silhouette sans en alourdir la légèreté.

Ce qui rend le look particulièrement intrigant, c’est sa sobriété. Pas de bijoux, pas de talons – juste une paire de grandes lunettes de soleil noires et un maquillage minimal laissant apparaître un vernis brillant. Les cheveux noirs tombaient naturellement en raie centrale. Tout, dans ce look, semble pensé pour laisser la robe exister seule. Et c’est précisément ce qui fonctionne.

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Lobito et Bowie, co-stars du post

La légende du post dit autant que les photos : « Les chiens arrivent dans toutes les formes et personnalités. 🐾 Lobito est mon compagnon doux et inséparable. Bowie est le chiot curieux, énergique et joueur ». Salma Hayek est allongée sur un canapé bleu vif en compagnie de ses deux chiens – Lobito, un petit chien blanc, et Bowie, un chiot noir et blanc explorant la terrasse. Un moment de détente filmé avec la même élégance nonchalante que les plus grands tapis rouges.

Une semaine de contrastes stylistiques

Ce look détente survient quelques jours seulement après une apparition très remarquée de Salma Hayek au 12e Breakthrough Prize Ceremony à Santa Monica, où elle portait une robe Gucci noire à décolleté V, traîne au sol, dentelle florale et sequins, complétée de bijoux en diamants et d’un chignon qui laissait apparaître ses mèches grises naturelles. Du noir scintillant au rose « liquide » au bord de l’eau – la même femme, deux univers, la même maîtrise.

La couleur rose bubblegum, tendance de saison

Le choix du rose bubblegum n’est pas anodin dans le contexte mode actuel. Cette teinte, entre sucre et clarté, s’est imposée comme l’une des couleurs signatures du printemps 2026 – portée sur les podiums comme dans les vestiaires quotidiens. Associée à un effet satiné « liquide », elle prend une dimension supplémentaire : plus couture, sans perdre en douceur.

Une robe rose liquide, des lunettes noires, deux chiens et une terrasse au soleil : Salma Hayek a ainsi prouvé une fois de plus que l’élégance n’a pas d’heure, ni de lieu. Et que parfois, c’est au bord de la piscine que les looks les plus fascinants se révèlent.