« Il n’y a pas de date d’expiration » : l’actrice Ali Larter, 50 ans, répond aux critiques

À Hollywood, la question de l’âge des actrices reste régulièrement au centre des débats. L’actrice, mannequin et productrice américaine Ali Larter a récemment pris la parole à ce sujet. À 50 ans, elle a réagi à certaines critiques apparues sur les réseaux sociaux concernant son rôle dans la série « Landman », affirmant que l’âge ne devrait pas limiter la manière dont les femmes sont représentées à l’écran.

Des réactions après son rôle dans la série « Landman »

Ali Larter apparaît dans la série « Landman », une production créée par Taylor Sheridan et diffusée sur Paramount+. Elle y interprète Angela Norris, un personnage présenté comme charismatique. Après la diffusion de la série, certains commentaires sur les réseaux sociaux ont exprimé leur surprise de voir une femme de plus de 50 ans décrite comme attirante dans une fiction. Interrogée à ce sujet, l’actrice a répondu lors d’une interview qu’elle ne comprenait pas cette réaction. « Il n’y a pas de date d’expiration pour être séduisante », a-t-elle déclaré.

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Une réaction face aux stéréotypes liés à l’âge

Dans ses déclarations, Ali Larter explique que cette réaction « reflète encore certaines idées persistantes dans l’industrie du divertissement ». Selon elle, la perception selon laquelle le charme ou la visibilité des femmes seraient limitées par l’âge devrait évoluer. Elle a également souligné : « Je trouve étrange que certaines personnes soient choquées qu’une femme dans la quarantaine ou la cinquantaine puisse être considérée comme séduisante ».

Une carrière longue de plusieurs décennies

Ali Larter a commencé sa carrière dans les années 1990, d’abord comme mannequin avant de se tourner vers le cinéma et la télévision. Elle s’est fait connaître dans plusieurs films populaires, notamment « Final Destination » ou « Resident Evil », et a également joué dans la série « Heroes » dans les années 2000. Au fil des années, elle a continué à apparaître dans différentes productions, tout en élargissant ses activités dans l’industrie du divertissement.

Un débat récurrent à Hollywood

La question de l’âge des actrices reste malheureusement un sujet régulièrement évoqué à Hollywood. Plusieurs études ont montré que les rôles féminins deviennent moins nombreux avec l’âge, en particulier après la quarantaine. Certaines actrices et réalisatrices appellent donc à une représentation plus diverse des femmes à l’écran, à tous les âges. Les déclarations d’Ali Larter s’inscrivent dans cette discussion plus large sur la place des femmes dans l’industrie audiovisuelle.

En répondant aux critiques liées à son âge, Ali Larter a ainsi rappelé que la représentation des femmes à l’écran ne devrait pas être limitée par des stéréotypes. À 50 ans, elle affirme vouloir continuer à « incarner des personnages variés », soulignant que « le charme et la visibilité ne devraient pas être associées à une date d’expiration ».