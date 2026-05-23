Au bord de la piscine, Hailey Bieber affiche sa silhouette dans un look solaire

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a partagé sur Instagram une série de clichés ensoleillés, capturés à l’occasion d’une séance photo au bord d’une piscine. Elle y arbore un look estival doré aux finitions noires, dans une mise en scène résolument balnéaire. Légendée d’un simple « Summer » (été) accompagné d’un cœur jaune, la publication a immédiatement suscité l’enthousiasme de ses abonnés.

Un look estival doré

Pour cette séance, Hailey Bieber a misé sur une palette chaude et lumineuse, dominée par un doré éclatant rehaussé de fines bordures noires. Ce contraste graphique, à la fois solaire et élégant, s’accorde parfaitement avec l’ambiance estivale du décor. Ses cheveux bruns, coiffés en ondulations souples façon « beachy waves », accompagnent ce look décontracté avec naturel. Allongée au bord de l’eau, Hailey Bieber incarne une esthétique balnéaire intemporelle, qui mise sur la simplicité d’une palette bien choisie plutôt que sur l’accumulation de détails.

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Une réception enthousiaste des fans

Sous la publication, les commentaires se sont rapidement multipliés. « Hailey est de plus en plus jolie », « Tellement ravissante », « Tu es partout, reine » : les internautes ont salué avec enthousiasme cette nouvelle apparition. Cette réception chaleureuse confirme la place d’Hailey Bieber parmi les figures les plus suivies de la mode et du lifestyle sur les réseaux sociaux.

Un message fort sur l’acceptation de soi après la maternité

Au-delà de l’esthétique solaire de ces clichés, Hailey Bieber s’est récemment distinguée par un discours engagé sur l’acceptation de soi. Maman d’un petit garçon, Jack Blues, né en août 2024, elle a publiquement critiqué l’injonction faite aux jeunes mères de « retrouver leur corps d’avant ». « Retrouver quoi ? Mon corps a changé, et ce n’est pas le même qu’avant », a-t-elle confié. Et d’ajouter : « On n’est plus la même personne qu’avant. On change de la tête aux pieds ». Un message d’acceptation qui valorise un rapport apaisé au corps après la grossesse.

Avec cette série de clichés estivaux, Hailey Bieber confirme ainsi son statut d’icône lifestyle, tout en portant un discours d’acceptation de soi particulièrement inspirant. Une manière de rappeler que l’épanouissement personnel prime sur les injonctions extérieures.