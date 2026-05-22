À 62 ans, l’actrice Lisa Rinna apparaît méconnaissable après une transformation capillaire

L’actrice américaine Lisa Rinna continue de faire sensation sur les tapis rouges avec ses changements de look. Lors du gala amfAR organisé à Cannes, elle est apparue avec une coiffure radicalement différente de sa célèbre coupe brune courte. Cheveux blond platine volumineux, allure rétro et robe spectaculaire : elle a attiré tous les regards lors de cette apparition remarquée.

Lisa Rinna surprend avec une coiffure blond platine rétro

Connue depuis des années pour sa coupe courte brune devenue sa signature, Lisa Rinna a créé la surprise en apparaissant avec une coiffure blond platine au volume impressionnant (une perruque) lors du gala amfAR à Cannes. Elle avait opté pour un carré coiffé en bouffant rétro, inspiré des silhouettes chic des décennies passées.

Cette « transformation » capillaire contrastait fortement avec son style habituel et accentuait encore davantage son maquillage très graphique. Avec ses cheveux relevés et sa couleur presque blanche, Lisa Rinna affichait un look radicalement différent, au point d’être presque méconnaissable pour certains observateurs.

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Une robe métallisée pour le gala amfAR

Pour accompagner cette transformation beauté, Lisa Rinna avait choisi une robe couture signée Kevin Germanier. La création multicolore mêlait des nuances de bleu, vert, jaune et violet dans un effet métallisé rappelant des franges scintillantes.

La tenue, confectionnée à partir de matériaux recyclés selon plusieurs médias spécialisés, comportait également des détails perlés et des épaules structurées très marquées. L’ensemble était complété par des bijoux sertis de diamants ainsi que des plateformes argentées à talons hauts, renforçant l’aspect théâtral de la silhouette.

Une semaine marquée par plusieurs transformations beauté

Cette apparition à Cannes n’était pas la première transformation capillaire de Lisa Rinna ces derniers jours. Quelques jours auparavant, elle avait déjà surpris lors d’une première à Los Angeles avec des boucles blondes très courtes dans un style rétro différent.

Puis, lors d’un autre événement organisé pendant le Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai), elle avait opté cette fois pour un carré noir effet « wet look », créé avec l’aide de la créatrice de perruques Sofia Laskar. En l’espace d’une semaine, Lisa Rinna a ainsi multiplié les changements de couleur et de coiffure, confirmant son goût pour les « métamorphoses esthétiques ».

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Une figure mode qui aime prendre des risques

Depuis plusieurs années, Lisa Rinna s’est imposée comme une personnalité particulièrement suivie pour ses choix mode et beauté. Habituée des looks extravagants et des silhouettes sculpturales, elle n’hésite pas à expérimenter avec les coupes de cheveux, le maquillage ou les tenues spectaculaires.

Ses apparitions sur les tapis rouges suscitent régulièrement des réactions sur les réseaux sociaux, où certains internautes saluent son « audace stylistique » tandis que d’autres sont surpris par ses transformations répétées.

Le gala amfAR, rendez-vous incontournable des célébrités à Cannes

Chaque année, le gala amfAR réunit de nombreuses personnalités du cinéma, de la mode et du divertissement pendant le Festival de Cannes. Cet événement caritatif est connu autant pour sa levée de fonds en faveur de la recherche contre le VIH que pour ses apparitions mode spectaculaires. Lisa Rinna faisait partie des célébrités présentes lors de cette édition 2026, marquée par de nombreuses transformations beauté remarquées.

Avec son look blond platine et sa robe scintillante, Lisa Rinna a ainsi réussi à se démarquer dans une soirée pourtant riche en apparitions spectaculaires. Entre coiffure blond platine rétro, maquillage graphique et robe métallisée haute en couleur, elle a une nouvelle fois confirmé son goût pour les looks « spectaculaires ».