Visée par des remarques sur son cou « étrange », Paris Jackson décide de passer des examens médicaux

L’autrice-compositrice-interprète et actrice américaine Paris Jackson, fille de Michael Jackson, a récemment partagé avec ses abonnés une démarche de santé « inhabituelle ». Après que plusieurs internautes ont commenté l’apparence de son cou, jugée « étrange » sous l’une de ses publications, elle a décidé, par précaution, de passer une série d’examens médicaux. Une séquence qu’elle a documentée sur ses réseaux sociaux, et qui met en lumière l’impact que peuvent avoir les commentaires en ligne sur les personnalités publiques.

Des examens médicaux par précaution

Paris Jackson a expliqué sa démarche sur Instagram : « Je passe une échographie pour vérifier mes ganglions, puisque vous avez tous souligné à quel point mon cou paraissait étrange sur ma dernière publication ». Visiblement préoccupée par ces remarques, elle a confié avoir commencé à « paniquer ». Par prudence, elle a fait venir un praticien dans son studio de répétition pour réaliser une échographie de sa gorge, et a également effectué une prise de sang.

Des résultats rassurants

Heureusement, l’ensemble des examens est revenu normal. Dans une vidéo publiée le lendemain, Paris Jackson a précisé qu’il y avait « juste une très légère rougeur » sur ses cordes vocales, sans aucune lésion liée au chant. Elle a expliqué que ce phénomène était courant chez les chanteuses ayant beaucoup sollicité ces muscles, et simplement plus visible chez elle. La jeune femme a tenu à rassurer ses abonnés tout en relativisant : « Je pense que c’est juste mon cou, et vous me faites paniquer en pensant qu’il y a un problème ».

L’impact des commentaires en ligne

Cette séquence illustre, une nouvelle fois, la pression que peuvent exercer les commentaires sur l’apparence des personnalités publiques. Préoccupée notamment par sa voix, à l’approche d’un concert prévu en Californie, Paris Jackson a su transformer son inquiétude en démarche responsable, tout en pointant indirectement le poids des remarques non sollicitées. Un rappel utile de la prudence avec laquelle il convient de commenter le physique d’autrui.

En partageant ouvertement cette expérience, Paris Jackson rappelle ainsi l’importance d’écouter son corps tout en gardant la tête froide face aux remarques en ligne. Une démarche de santé responsable, doublée d’un message sur la bienveillance à l’égard des autres.