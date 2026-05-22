Dans une « robe nuisette », l’actrice Emily Blunt signe un look minimaliste

Anaëlle G.
Extrait du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

L’actrice britannique Emily Blunt a fait une apparition particulièrement remarquée lors d’une projection événement, où elle a affiché un parti pris stylistique à la fois minimaliste et chargé de références. Elle a opté pour une longue robe nuisette ivoire à la coupe sobre, qui revisite avec finesse les codes des années 1990 dans une version résolument contemporaine et soignée.

Une robe nuisette ivoire à la coupe fluide

La pièce maîtresse de cette apparition est une longue robe maxi en satin, dans une teinte ivoire lumineuse particulièrement adaptée au printemps. Le corsage, soigneusement travaillé, présente des panneaux fluides qui structurent la silhouette sans la contraindre. Le tombé glissant du satin descend ensuite jusqu’au sol, où il se prolonge en un bas légèrement plissé qui s’étale à ses pieds. Cette construction épurée mise tout sur la beauté du tissu et la justesse de la coupe.

À l’avant, un haut en V profond apporte une touche romantique à la silhouette, dans un esprit slip dress. Sur les épaules, deux très fines bretelles, dites « spaghetti », maintiennent l’ensemble avec délicatesse. Ces deux éléments donnent à la tenue toute sa modernité, tout en lui conservant une simplicité de lignes remarquable.

Des accessoires dorés délicats

Pour accompagner cette tenue, Emily Blunt a opté pour une accumulation de colliers en chaînes dorées épaisses, posés sur le décolleté, et une bague assortie. À ses pieds, des sandales blanches à fines lanières viennent compléter la silhouette en parfaite cohérence avec la teinte ivoire de la robe. Ses cheveux, coiffés en ondulations souples et naturelles, encadrent son visage à la mise en beauté volontairement lumineuse.

Avec cette apparition, Emily Blunt confirme ainsi son talent pour les silhouettes épurées et soigneusement composées. Une démonstration de tenue minimaliste, où chaque détail trouve sa juste place et participe à l’équilibre général.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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