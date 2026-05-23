À 68 ans, Andie MacDowell rayonne dans une robe jaune beurre

L’actrice et mannequin américaine Andie MacDowell, figure emblématique du cinéma des années 1990, a fait une apparition particulièrement remarquée sur le tapis rouge des Gracie Awards, organisés à Los Angeles. Récompensée ce soir-là par un prix saluant l’ensemble de sa carrière, elle a opté pour une longue robe nuisette d’un jaune beurre lumineux. Une silhouette solaire et printanière, qui prolonge la série d’apparitions stylistiques réussies entamée quelques jours plus tôt sur la Croisette.

Une robe jaune beurre tendance

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe se distingue d’abord par sa couleur. Le jaune beurre, teinte douce et lumineuse, s’est imposé comme l’une des nuances phares de l’année, et Andie MacDowell l’adopte avec brio. Réalisée dans une matière soyeuse et fluide, la robe descend en colonne jusqu’au sol et se rehausse d’une fente haute sur le côté droit, qui apporte mouvement et dynamisme à la silhouette. Une pièce à la fois élégante et résolument actuelle, parfaitement adaptée à l’esprit printanier de l’événement.

Un jeu d’asymétries

Au-delà de sa couleur, la robe se démarque par sa construction asymétrique, particulièrement travaillée. L’encolure, légèrement inclinée, donne le ton d’un vêtement qui joue volontairement avec les déséquilibres. Les manches en sont l’illustration la plus frappante : courte du côté droit, la robe affiche à gauche une longue manche trompette reliée à la base de la jupe. Ce parti pris, qui mêle plusieurs silhouettes en une seule pièce, confère à l’ensemble une dimension architecturale et contemporaine, loin des codes classiques de la robe de soirée.

Andie MacDowell in butter yellow pic.twitter.com/1iuEMQUI7o — Luv (@cherrymagazinee) May 21, 2026

Une coiffure et des accessoires soignés

Pour accompagner cette tenue, Andie MacDowell a délaissé ses boucles naturelles signature au profit d’une coiffure plus lisse et élégante. Ses cheveux poivre et sel, coiffés en ondulations souples avec une raie au milieu très tendance, encadraient un maquillage soigné : un fard à paupières fumé tout en douceur et une bouche habillée d’une teinte prune. Côté accessoires, elle a complété son look d’une pochette argentée en forme de coquillage et d’une paire de sandales argentées à fines lanières.

Avec cette robe jaune beurre, Andie MacDowell signe ainsi une apparition à la fois solaire et sophistiquée. Une démonstration éclatante que l’élégance n’a pas d’âge, et que l’audace stylistique peut s’exprimer à tout moment de la vie.