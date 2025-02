Jugée « trop plate », cette actrice fait face aux critiques sur son physique

Dans l’industrie du cinéma, les injonctions sur le corps des femmes restent malheureusement omniprésentes. Récemment, l’actrice Zoe Saldaña a été la cible de critiques dégradantes sur son apparence, notamment sa poitrine jugée « trop plate » par certains internautes. Une nouvelle manifestation du body shaming, aussi absurde que fatigante.

Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble avoir un avis (souvent non sollicité) sur le corps des autres, et Zoe Saldaña n’a pas échappé à la règle. Des anciennes photos d’elle publiées par GQ France ont rapidement déclenché une vague de commentaires désobligeants. « Elle n’a rien », « Pas besoin de soutif, c’est une planche à pain »… comme si une femme était réduite à sa poitrine et que celle-ci devait correspondre à un idéal stéréotypé.

Ce type de remarques illustre une vision réductrice de la féminité. On attend des femmes qu’elles aient des formes, mais pas trop. Qu’elles soient minces, mais pas maigres. Qu’elles aient une poitrine « généreuse », mais naturelle. Bref, des exigences absurdes, inatteignables et, surtout, contradictoires. Une pression constante qui pousse à une insécurité permanente.

Un fléau qui touche toutes les femmes

Le body shaming n’épargne malheureusement personne, et surtout pas les célébrités. Peu importe leur talent, leur succès ou leur influence, elles sont jugées en permanence sur leur apparence physique. L’actrice Zoe Saldaña, pourtant reconnue pour ses rôles marquants dans « Avatar » ou encore « Les Gardiens de la Galaxie », a ainsi été rabaissée à un simple critère esthétique.

Et ce ne sont pas seulement les actrices minces qui subissent ces critiques. Celles qui ont des formes sont elles aussi scrutées, jugées, et parfois accusées d’être « trop grosses ». Une étude récente a révélé que 70 % des femmes ont déjà été victimes de body shaming, que ce soit sur Internet ou dans la vie de tous les jours. Ce fléau n’a rien d’anodin : il impacte la confiance en soi, peut entraîner des troubles alimentaires (TCA) et contribue à une pression sociale toxique.

La réponse à ces critiques ? L’acceptation de soi

Heureusement, la prise de conscience progresse. De plus en plus de personnalités prennent la parole pour dénoncer ces standards inaccessibles et promouvoir une image plus inclusive de la beauté. Zendaya, Jameela Jamil ou encore Florence Pugh ont toutes répondu haut et fort aux critiques sur leur corps, rappelant que la féminité ne se mesure pas en centimètres de tour de poitrine.

L’essor des mouvements body positive et body neutrality permet aussi de rééquilibrer les discours. Il ne s’agit pas simplement de dire que « toutes les morphologies sont belles », mais surtout que le physique ne devrait pas être un critère de validation. Parce qu’au final, avoir une poitrine menue, « généreuse » ou inexistante ne définit ni la valeur, ni le talent, ni la légitimité d’une femme.

Le chemin est encore long pour déconstruire ces normes absurdes, mais chaque prise de parole compte. Il est temps de cesser de juger les femmes (et les hommes) sur leur physique et de se concentrer sur ce qu’ils réalisent, créent et apportent au monde. Quant à Zoe Saldaña, elle continue d’illuminer l’écran avec talent, et franchement, c’est tout ce qui compte !