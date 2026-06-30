À 32 ans, Camila Mendes célèbre son anniversaire avec un look estival

L’actrice et productrice américaine Camila Mendes a soufflé ses bougies sous le soleil. À l’occasion de ses 32 ans, elle a partagé sur Instagram une photo prise lors de sa fête d’anniversaire. Tout sourire, un gâteau dans chaque main, elle a séduit ses abonnés avec ce cliché plein de bonne humeur.

Un anniversaire gourmand et ensoleillé

Sur cette photo, Camila Mendes pose en extérieur, lors d’une fête baignée de soleil. « Un brigadeiro dans une main, un cupcake dans l’autre. 32 ans commence très bien ! », a-t-elle écrit en légende, avec espièglerie. Un clin d’œil gourmand – le brigadeiro étant une célèbre douceur brésilienne, en écho à ses origines – qui donne le ton de cette célébration placée sous le signe de la convivialité et du plaisir. En arrière-plan, une table garnie de pâtisseries complétait ce décor festif.

Un look estival et naturel

Côté style, Camila Mendes a misé sur une tenue estivale et décontractée. Elle portait un haut à fines bretelles, orné d’un délicat imprimé floral sur fond jaune, associé à une jupe en jean ornée de motifs scintillants. Des lunettes de soleil relevées sur le sommet du crâne et un carré court parachevaient ce look solaire et sans artifice. Une allure naturelle et lumineuse, parfaitement adaptée à l’ambiance estivale de la fête.

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Des fans au rendez-vous

Sans surprise, cette publication d’anniversaire a déclenché une vague de réactions. Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les compliments et les vœux, saluant aussi bien sa bonne humeur que son look estival. De quoi confirmer l’attachement de son public, sensible à ces moments plus personnels qu’elle accepte de partager.

Avec ce cliché d’anniversaire, Camila Mendes a ainsi célébré ses 32 ans avec gourmandise et bonne humeur. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, nombreux à lui avoir souhaité un joyeux anniversaire.