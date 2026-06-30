Hannah Waddingham, 51 ans, fait sensation en robe de velours lors d’une rare apparition

L’actrice et chanteuse britannique Hannah Waddingham a récemment fait sensation à Londres dans une robe de velours, accompagnée par son nouveau compagnon – l’une de ses rares apparitions publiques en couple.

Une première mondiale très attendue à Londres

C’est à Londres qu’Hannah Waddingham s’est rendue à la première mondiale de sa nouvelle série « Ride or Die ». L’actrice, devenue mondialement célèbre grâce à la série « Ted Lasso » – pour laquelle elle a remporté un Emmy Award – y présentait son tout dernier projet télévisuel, entourée de toute son équipe. Une étape importante dans sa carrière, qui a pris une dimension supplémentaire grâce à la présence à ses côtés de son compagnon.

Une robe de velours à licou

Pour cette apparition londonienne, Hannah Waddingham a fait le choix d’une robe particulièrement élégante. La pièce, en velours et au coloris profond, adopte une coupe à licou rehaussée d’un ruchage. Le décolleté en V et la fente latérale remontant haut sur la cuisse. Une démarche stylistique qui rappelle l’attachement d’Hannah Waddingham aux pièces mode élégantes, capables de jouer simultanément la carte de la sophistication et de la modernité.

Des accessoires soigneusement choisis

Pour parachever cette tenue, Hannah Waddingham a sélectionné des accessoires en parfaite harmonie avec sa robe. Aux pieds, elle portait des escarpins à brides dans une teinte marron chaleureuse, qui apportaient une touche de douceur à l’ensemble. À ses oreilles, des boucles d’oreilles pendantes en diamants captaient la lumière à chaque mouvement de tête, dans une démonstration de raffinement subtil.

Sa célèbre chevelure platine était relevée en un chignon haut, qui dégageait pleinement son visage et mettait en valeur la dimension architecturée de la robe. Une mise en beauté qui complète l’apparition générale avec précision.

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Une apparition aux côtés de Nick Beresford-Cleary

L’autre grande nouveauté de cette soirée tient à la présence à ses côtés de son nouveau compagnon, Nick Beresford-Cleary. Le couple a fait sa toute première apparition publique officielle au début du mois de juin 2026, lors du Variety’s Power of Women event à Londres. À cette occasion, Hannah Waddingham avait déjà opté pour une robe à licou, dans un tissu luminescent qui captait la lumière.

Une actrice à la carrière en pleine ascension

Au-delà de cette nouvelle vie privée, Hannah Waddingham continue de briller professionnellement. Connue d’un large public pour son rôle de Rebecca Welton dans « Ted Lasso », série phénomène qui lui a valu un Emmy Award, l’actrice n’a cessé de diversifier sa carrière ces dernières années. Apparitions au cinéma, présences dans des soirées caritatives, mais aussi rôles dans plusieurs productions très attendues : Hannah Waddingham s’impose désormais comme l’une des figures les plus respectées de sa génération.

Avec sa robe de velours, ses boucles d’oreilles en diamants et son chignon platine, Hannah Waddingham signe ainsi l’une de ses apparitions les plus marquantes de l’année. Une démonstration que, dans le monde de la mode comme dans la vie, certains moments les plus marquants sont aussi les plus simples à célébrer.