Cette candidate de téléréalité se porte volontaire pour aider les victimes de Los Angeles

Depuis que les incendies dévastateurs ravagent Los Angeles, la solidarité s’organise à travers la ville, et parmi les volontaires, une figure s’illustre : Paris Hilton. Connue pour son image glamour et son passé de star de la téléréalité, elle montre un tout autre visage en se mobilisant activement pour venir en aide aux victimes. Très touchée par la situation, la star a perdu sa maison dans les flammes, mais cela ne l’empêche pas de redoubler d’énergie pour soutenir les victimes.

Sur son compte Instagram, Paris Hilton a partagé son expérience de volontariat, exprimant sa gratitude pour l’opportunité de contribuer. Elle a travaillé aux côtés de l’association Baby2Baby, spécialisée dans l’aide aux jeunes enfants et aux bébés, en participant à l’emballage de fournitures essentielles. Paris Hilton a ainsi mis sa notoriété et ses ressources au service des personnes qui ont tout perdu.

Elle a été aperçue sur le terrain, distribuant de la nourriture, des vêtements et offrant des mots réconfortants aux familles dans le besoin. Son implication souligne une réalité trop souvent éclipsée par les récits médiatiques axés sur les pertes des célébrités : des milliers de familles, des plus riches aux plus modestes, ont vu leur vie basculer. En mêlant authenticité et engagement, Paris Hilton démontre que même au cœur de la tragédie, des gestes concrets peuvent faire toute la différence.

En plus de ses efforts pour les familles, Paris Hilton a aussi posté sur X (ex-Twitter) une vidéo d’elle-même visitant la Pasadena Humane Society, un refuge pour animaux en Californie. Elle encourage vivement les habitants à adopter ou accueillir des animaux, un geste essentiel pour ces compagnons également touchés par les incendies. La star a annoncé qu’elle-même avait ouvert son foyer à plusieurs animaux dans le besoin.

After spending time at Pasadena Humane Society and meeting so many animals displaced by the LA fires, I jumped at the opportunity to foster Zuzu! 🐶🐱 As an animal lover, I am heartbroken by those who have lost their furry friends or have had to give them up due to being… pic.twitter.com/vYgT3LkCRW

— Paris Hilton (@ParisHilton) January 14, 2025