Voici 5 influenceuses au succès international à suivre en 2025

En 2025, les influenceuses continuent de façonner les tendances et d’inspirer des millions de personnes à travers le monde. Voici une sélection de cinq femmes dont les contenus variés et captivants ne manqueront pas de vous séduire. Préparez-vous à enrichir votre feed avec ces talents incontournables !

Anna Paul : la reine des vlogs authentiques

Anna Paul, 25 ans, est une véritable star des réseaux sociaux grâce à ses vlogs emblématiques. Avec plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram et 7,2 millions sur TikTok, elle partage des contenus francs, rapides et souvent hilarants qui captivent son audience. Ses vidéos donnent un aperçu honnête de son quotidien, ce qui fait d’elle une figure particulièrement attachante à suivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anna Paul 💗 (@annapaul)

Jihoon Kim : l’humour et la mode made in Corée

Jihoon Kim, une influenceuse et tiktokeuse sud-coréenne, séduit par ses vidéos humoristiques et ses inspirations mode. Elle n’hésite pas à partager des playbacks, des vidéos de danse, et des moments complices avec ses amis. Sa personnalité pétillante et son style unique font d’elle un véritable phénomène en ligne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JIHOON KIM (지훈이 ₊˚⊹♡) (@jihoon)

Nara Smith : une influenceuse aux multiples talents

Nara Smith, ancienne mannequin, est devenue une véritable sensation sur les réseaux sociaux. Ses contenus allient visuels esthétiques, tutoriels de cuisine et moments de vie en famille. Elle est particulièrement connue pour ses voix apaisantes et ses recettes complexes, qu’elle réalise avec une sérénité captivante. Une influenceuse parfaite pour les amateurs de lifestyle et de bien-être.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par nara (@naraaziza)

OliviaFredaCurves : la voix des #MidSizeQueens

Olivia Freda, connue sous le pseudo OliviaFredaCurves, est une influenceuse mode qui célèbre les corps midsize et encourage la confiance en soi. Avec plus de 1,2 million d’abonnés sur TikTok, elle partage des idées de tenues, des astuces pour s’habiller selon sa morphologie et des conseils inclusifs qui résonnent avec un large public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivia Tierney | Midsize Style (@oliviafredacurves)

Beca Michie : dans les coulisses du mannequinat

Mannequin et influenceuse, Beca Michie utilise son compte TikTok pour dévoiler les coulisses fascinantes du monde du mannequinat. Avec un style vlog très accessible, elle partage des moments de sa vie de modèle, entre shootings, défilés et réflexions personnelles. Son contenu authentique et inspirant attire une audience toujours plus large.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Beca Michie (@becamichie)

2025 s’annonce comme une année riche en inspirations grâce à ces cinq femmes aux talents variés. Entre humour, mode, lifestyle et body positivity, ces influenceuses ont tout pour enrichir votre quotidien et nourrir vos passions. Ne manquez pas de les suivre !