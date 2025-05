Pourquoi Zendaya refuse de dévoiler sa robe de mariée ?

Alors qu’elle s’apprête à dire « oui » à Tom Holland, Zendaya garde le secret sur sa robe de mariée. Une décision cohérente avec le mode de vie très discret du couple, qui souhaite préserver son intimité face à la pression médiatique.

Un couple star, discret sur leur vie privée

Depuis leur rencontre sur le tournage de « Spider-Man: Homecoming » en 2016, Zendaya et Tom Holland forment l’un des couples les plus admirés d’Hollywood. Si leur complicité à l’écran a rapidement conquis les fans, leur romance, elle, s’est construite à l’abri des regards. Très rares sont les confidences publiques sur leur vie privée, et les apparitions communes restent mesurées.

Ce choix de discrétion n’est pas anodin. Dans une interview accordée au magazine GQ, Tom Holland expliquait : « L’un des inconvénients de notre célébrité, c’est que nous ne contrôlons plus vraiment notre vie privée ». Une remarque en écho aux nombreuses intrusions médiatiques, notamment par des paparazzis.

Zendaya : la robe de mariée restera un mystère

À l’approche de leur mariage, les deux acteurs renforcent cette volonté de préserver leur jardin secret. Selon les révélations de son styliste personnel, Zendaya ne souhaite en aucun cas révéler sa robe de mariée au grand public.

« Ce sera une très belle robe… que personne ne verra », a-t-il affirmé. Ni les paparazzis, ni la presse, ni les réseaux sociaux ne devraient avoir accès à la tenue que portera l’actrice pour ce moment intime. Cette décision va de pair avec l’environnement ultra privé de la cérémonie : seuls des invités très proches et respectueux de l’intimité du couple seront présents. Les médias, eux, resteront à l’écart.

Un choix cohérent avec leur parcours

Cette attitude de retrait médiatique n’est pas nouvelle pour Zendaya, qui a toujours géré sa carrière et son image avec une grande maîtrise. Reconnue pour son style sur les tapis rouges toujours réfléchi, elle surprend cette fois en choisissant le secret plutôt que le spectacle pour l’un des jours les plus symboliques de sa vie.

Quant à Tom Holland, il a déjà exprimé à plusieurs reprises sa difficulté à gérer l’exposition médiatique de leur relation. Pour lui, cette union est un moment « entre deux personnes qui s’aiment beaucoup », et non un événement à partager avec le monde entier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zendaya (@zendaya)

En refusant de dévoiler sa robe de mariée, Zendaya envoie ainsi un message clair : certaines choses méritent de rester privées. Dans un univers où chaque moment de la vie des célébrités est partagé, analysé et commenté, cette décision affirme un droit essentiel : celui de vivre certains instants loin des projecteurs. Et même si la robe ne sera jamais révélée, elle n’en restera pas moins symbolique – précisément parce qu’elle appartient à un moment sincère, intime, à l’image de leur histoire.