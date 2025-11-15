« Heureuse d’être pulpeuse » : cette rappeuse dément les rumeurs sur son corps

La rappeuse américaine Ice Spice a récemment répondu aux rumeurs concernant sa silhouette et sa prétendue utilisation d’Ozempic, en affirmant sur Instagram qu’elle était simplement « heureuse d’être pulpeuse à nouveau ».

Un message clair sur Instagram

Dans une vidéo récemment publiée en story, Ice Spice s’affiche avec une perruque rose et un legging en dentelle, fièrement satisfaite de ses formes retrouvées. Dans une ancienne publication, elle précise aussi n’avoir jamais utilisé de médicament tel qu’Ozempic pour perdre du poids, soulignant préférer le sport et une alimentation dite saine à toute aide pharmaceutique, et qu’une tournée mondiale expliquait sa transformation physique en 2024.​

 

Mise au point sur les rumeurs de grossesse

Face aux rumeurs de grossesse qui circulaient plus tôt, la rappeuse a rapidement démenti, expliquant que « personne n’est enceinte, juste enrobée ».​ Elle revendique donc son corps et son image, en se montrant honnête avec ses fans.

Réactions et représentations

Beaucoup de commentaires saluent son franc-parler et la façon dont elle accepte son apparence, rappelant son influence sur la représentation des corps dans le monde du rap féminin. Ice Spice continue d’inspirer par son style et son honnêteté, prônant la confiance en soi et une image corporelle décomplexée sur les réseaux sociaux.

En refusant les rumeurs et en revendiquant ses formes, Ice Spice rappelle l’importance de se libérer des injonctions physiques qui pèsent sur les artistes féminines. Sa transparence et sa confiance inspirent de nombreuses personnes, renforçant son image d’artiste authentique et proche de son public.

