Ce qu’elle porte à la cheville lors d’un défilé risque de vous surprendre !

Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, est une figure aussi fascinante que controversée du milieu de la mode. Cette femme, qui a inspiré la série Netlfix « Inventing Anna », a récemment fait sensation en ouvrant le défilé de la créatrice Elena Velez à la Fashion Week de New York le 9 février dernier avec son accessoire inattendu mais désormais iconique : son bracelet électronique. Retour sur l’histoire de cette ancienne arnaqueuse devenue icône médiatique.

Une ascension basée sur une imposture

Née en 1991 à Domodedovo, en Russie, Anna Sorokin grandit dans une famille modeste avant de s’installer en Allemagne à l’adolescence. Passionnée par la mode, elle adopte le pseudonyme « Anna Delvey » et se fait passer pour une riche héritière allemande. Entre 2013 et 2017, elle infiltre les cercles élitistes de New York, se liant avec des personnalités influentes et multipliant les dépenses extravagantes. Mais derrière son image glamour se cache une série d’escroqueries : elle accumule des dettes auprès d’hôtels luxueux, d’amis et même de banques, prétendant « avoir des fonds bloqués à l’étranger ».

C’est en 2017, que la jeune russe voit ses arnaques être dévoilées. Jugée coupable de vol et de fraude, elle est condamnée en 2019 à quatre ans de prison et c’est à ce moment-là que sa vie bascule alors dans un mélange de scandale et de célébrité.

Une liberté sous bracelet électronique

Libérée sous caution en 2022 , Anna est assignée à résidence à New York et contrainte de porter un bracelet électronique. Sans beaucoup d’étonnement elle transforme cet accessoire judiciaire en élément central de son image publique. Dès sa libération, elle pose même pour des magazines prestigieux comme The Cut, affichant fièrement son bracelet électronique dans des tenues élégantes.

En septembre 2024, Anna franchit une étape supplémentaire en défilant pour Shao Yang lors de la Fashion Week de New York. Vêtue d’un blazer orné de strass et d’une jupe noire élégante, elle clôture le défilé sous les applaudissements du public. Cette année, elle est apparue sur le podium du défilé d’Elena Velez automne 2025 à la Fashion Week de New York. Son bracelet électronique devient alors un symbole paradoxal : à la fois rappel de ses crimes passés et accessoire fashion détourné avec audace.

Un avenir mêlant scandale et succès

Malgré ses restrictions judiciaires, Anna Delvey continue d’attirer l’attention des médias et du public. Elle multiplie les projets : organisation d’événements depuis son appartement new-yorkais, participation à des émissions comme « Danse avec les stars » aux États-Unis, et collaborations dans le monde de la mode. Ce parcours atypique soulève autant d’admiration que d’indignation.

Anna Delvey incarne une figure complexe : celle d’une femme capable de transformer ses erreurs (escroqueries) en opportunités médiatiques tout en défiant les conventions sociales. Son passage sur les podiums rappelle finalement que la mode peut être un terrain où même les accessoires les plus inattendus trouvent leur place.