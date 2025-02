Shakira enflamme Rio : un retour triomphal sur scène après sept ans d’absence

La diva colombienne Shakira a récemment enflammé la scène du stade Olympique Nilson Chaves à Rio de Janeiro, marquant le début de sa première tournée mondiale en sept ans. Devant 46 000 spectateurs enthousiastes, elle a offert un spectacle grandiose, alternant ses plus grands succès et des morceaux extraits de son dernier album, « Las mujeres ya no lloran ». Cette tournée, qui met à l’honneur sa résilience après une période difficile, est un retour triomphal pour l’une des plus grandes icônes de la musique latine.

Un retour sur scène après une longue absence

Le 6 février 2025, Shakira a lancé son « Bzrp Music Sessions, Vol. 53 » devant un public de fans dévoués, quelques jours après avoir été honorée par un Grammy du meilleur album pop latino. La star colombienne a fait sensation en interprétant des classiques tels que « Hips Don’t Lie », « Chantaje » et son incontournable « Waka Waka », tout en faisant place à de nouveaux morceaux de son 12e opus.

Parmi eux, « Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol. 53 », une chanson devenue virale après avoir fait écho à sa séparation médiatisée avec l’ex-footballeur Gerard Piqué. Ce morceau, accompagné d’une production percutante, a permis à Shakira de renouer avec son public tout en exprimant sa force et son renouveau personnel.

Un message de résilience et d’autonomisation

En plus de son répertoire musical impressionnant, Shakira a délivré un message puissant au public. « La musique guérit », a-t-elle déclaré, invitant les spectateurs à embrasser la résilience. Cette déclaration n’était pas anecdotique : après des mois marqués par des épreuves personnelles, dont sa rupture avec Gerard Piqué et des turbulences médiatiques, Shakira est apparue sur scène plus forte et plus déterminée que jamais. « Aimer quelqu’un d’autre, c’est très bien, mais c’est mieux de s’aimer soi-même », a-t-elle ajouté, une phrase qui a trouvé une résonance particulière auprès de ses fans, nombreux à avoir fait le déplacement pour vivre ce moment unique.

La conquête du public brésilien et au-delà

La tournée mondiale de Shakira, intitulée « Las mujeres ya no lloran », ne se limite pas à ce spectacle à Rio de Janeiro. Cette première date marque le début d’une série de concerts dans plusieurs pays d’Amérique latine, puis aux États-Unis et au Canada. Shakira a d’ailleurs fait savoir qu’elle prévoyait « près de 50 dates d’ici la fin du mois de juin », soulignant ainsi la portée mondiale de cette tournée. Le public brésilien a été particulièrement ébloui par l’énergie déployée par l’artiste sur scène, la qualifiant de plus forte que jamais.

Une carrière qui traverse les décennies

Avec plus de 90 millions de disques vendus et quatre Grammy Awards, Shakira est incontestablement l’une des artistes latines les plus populaires de tous les temps. Depuis son tube « Whenever, whenever » en 2001, elle n’a cessé d’innover, alliant pop, reggaeton, salsa et bachata avec une aisance impressionnante. Sa carrière, marquée par des moments phares comme « Hips Don’t Lie » et « Waka Waka », est un témoignage de son influence et de sa capacité à traverser les âges, les genres et les frontières. Ce concert à Rio n’est qu’une étape dans une aventure musicale qui semble loin d’être terminée.

Ce lancement de tournée coïncide avec la sortie de son album « Las mujeres ya no lloran », qui a reçu un accueil chaleureux tant de la critique que du public. Cette nouvelle étape musicale, couronnée cette année 2025 par le Grammy du meilleur album pop latino, reflète le désir de Shakira de partager ses émotions et ses expériences à travers une musique toujours plus personnelle et mature. Les 46 000 spectateurs présents au stade Nilson Chaves à Rio ont eu la chance de découvrir cette nouvelle ère de l’artiste, et à travers eux, Shakira a lancé un message fort : celui de la résilience et de l’amour de soi.