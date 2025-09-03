« Je lui ai donné un coup de talon… » : Camilla brise le silence sur un épisode marquant de son adolescence

Fabienne Ba.
@theroyalfamily/Instagram

En 2008, lors d’un échange à Clarence House avec Boris Johnson, la future reine Camilla a révélé un épisode longtemps tu de son adolescence. À l’âge de 16 ou 17 ans, alors qu’elle se trouvait seule dans un train en direction de Paddington, un homme entreprend de l’agresser. Se souvenant du conseil de sa mère, elle enlève alors sa chaussure et assène un coup de talon dans les testicules du prédateur, échappant ainsi à l’agression.

Un acte de sang-froid et d’instinct vitale

Arrivée à destination, Camilla court prévenir la police et le personnel de gare. L’homme est aussitôt arrêté, marquant la fin d’un épisode aussi traumatisant qu’exemplaire pour des générations de femmes. Son geste, plein de sang-froid, illustre la force transmise par l’éducation maternelle et l’importance de l’instinct de survie.

Un récit à l’origine d’un engagement social

Selon ses proches, Camilla aborde cet épisode avec ses amis, non par honte mais parce qu’elle estime que l’expérience des autres doit être mise en avant. Cette épreuve a contribué à façonner son implication auprès des associations dédiées à la lutte contre les violences sexuelles, dont SafeLives. Son témoignage lors d’un échange à Clarence House avec Boris Johnson, loin d’être isolé, rappelle l’universalité du danger et la nécessité pour chaque femme d’avoir des outils et du soutien.

Camilla, symbole de résilience et de solidarité

Devenue reine consort, Camilla poursuit son engagement aux côtés des victimes de violences conjugales et sexuelles. Elle se mobilise pour « une meilleure prise en charge et la création de lieux d’accueil en Grande-Bretagne », apportant son soutien tant par des actions concrètes que par des mots de réconfort à d’autres victimes.

Ce récit poignant révèle une facette intime de la personnalité de Camilla et met en lumière la force des femmes face à l’adversité, tout en nourrissant une réflexion sur la prévention et la transmission de gestes essentiels.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« C’est ça, vieillir avec style » : Cindy Crawford rayonne au naturel à 59 ans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« C’est ça, vieillir avec style » : Cindy Crawford rayonne au naturel à 59 ans

Cindy Crawford incarne une beauté qui échappe aux diktats et défie les clichés. Loin des podiums et des...

« Elle a pris un coup de vieux » : Heidi Klum, 52 ans, ciblée par des critiques

La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum a dernièrement fait sensation à Venise - mais pas seulement...

Iris Mittenaere électrise Venise dans une robe noire légère

À la Mostra de Venise, l’ex-Miss Univers Iris Mittenaere a choisi une robe longue noire à la fois...

« Je ne serai jamais la fille cool » : cette chanteuse s’affiche avec transparence

Audrey Hobert observe, elle écrit, et elle dit les choses comme elles sont. Avec son tout premier album...

« Superbe » : Emma Stone enflamme le tapis rouge à Venise

Elle a foulé le tapis rouge comme on entre en scène : sûre d’elle, radieuse, et vêtue d’une...

« Elle vieillit trop bien » : à 56 ans, Naomi Watts fait sensation en robe longue

Naomi Watts a prouvé une fois de plus qu’élégance et maturité font un duo parfait. L’actrice et productrice...