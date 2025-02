Cette mannequin péruvienne remporte un prestigieux concours de Miss : découvrez ses photos

Luciana Fuster Guzmán, jeune mannequin péruvienne, a ajouté une ligne dorée à son palmarès en remportant le prestigieux concours de Miss Grand International 2023. Depuis, elle s’est imposée comme une figure incontournable de la beauté et de l’influence en Amérique latine. Retour sur un parcours qui dépasse largement les strass et les paillettes.

Une ascension fulgurante

Née le 14 janvier 1999 à Callao, au Pérou, Luciana Fuster n’a jamais cessé de briller. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par sa passion pour le sport. Elle excelle dans le volleyball et le basketball avant de faire ses premiers pas dans le monde des concours de beauté. En 2015, elle est couronnée Miss Teen Model Peru, une victoire qui lui ouvre les portes du concours international Miss Teen Pageant International 2016… qu’elle remporte aussi ! Une success story qui ne fait que commencer. En 2021, un classement Comscore la classe parmi « les célébrités d’internet ayant le plus d’interactions en Amérique latine ».

Une star des médias péruviens

Luciana est une véritable star au Pérou. Elle se fait connaître du grand public en participant à des émissions de télé-réalité populaires comme « Esto es Guerra », « Combate » et « Reto de Campeones ». Ces passages télévisés la propulsent sous le feu des projecteurs et lui permettent de conquérir une immense communauté de fans. En 2017, elle fait ses premiers pas dans le cinéma avec le film « Una Comedia Macabra », puis en 2023 dans « Prohibido Salir ». Elle prête aussi sa voix à la radio en animant plusieurs émissions sur Onda Cero entre 2020 et 2023.

Le couronnement tant attendu

2023 marque une année charnière pour la mannequin. D’abord élue Miss Grand Peru, elle représente ensuite son pays avec brio au prestigieux concours Miss Grand International, organisé à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam. Et le 25 octobre 2023, le verdict tombe : Luciana Fuster est couronnée Miss Grand International 2023, devenant ainsi la deuxième Péruvienne à remporter ce titre. C’est l’un des concours de beauté les plus reconnus au monde, notamment en Amérique latine.

Un engagement au-delà de la beauté

Lors du concours Miss Grand International 2023, Luciana Fuster Guzmán a abordé des sujets d’importance mondiale, notamment le conflit israélo-palestinien, appelant à « plus de compassion et de dialogue ». Une prise de parole significative qui résonne bien au-delà du podium.

Avec plus de 5 millions d’abonnés sur Instagram, elle utilise sa plateforme pour encourager ses followers à poursuivre leurs rêves. Elle est également cofondatrice de « Belle Chic », un salon de beauté spécialisé dans les ongles et les cils, une preuve de son esprit entrepreneurial.

Une icône en devenir

À seulement 26 ans, Luciana Fuster a déjà réussi là où beaucoup rêvent d’atteindre. De la télé-réalité aux concours internationaux en passant par le cinéma et la radio, elle prouve que la beauté va bien au-delà de l’apparence.

Alors que Luciana Fuster Guzmán a depuis remis sa couronne à la mannequin indienne Rachel Gupta, sacrée Miss Grand International 2024, il ne fait aucun doute qu’elle continuera à marquer les esprits.