« J’ai détruit ma vie » : cette chanteuse country révèle avoir regretté son mariage dès le premier soir

La chanteuse et compositrice américaine de musique country Carly Pearce a livré un témoignage sincère sur le podcast The Person Who Believed in Me, animé par le journaliste David Begnaud. Elle y est revenue avec une grande franchise sur son court mariage avec le chanteur et compositeur américain de musique country Michael Ray, célébré en octobre 2019 et soldé par un divorce officialisé en juin 2020, soit 8 mois plus tard.

Une prise de conscience dès le soir du mariage

Au cœur de son témoignage, une confidence forte : Carly Pearce affirme avoir compris dès le soir de la cérémonie que son union ne fonctionnerait pas. « On sait, parfois, quand quelque chose n’est pas comme cela devrait l’être. Je pense que tout le monde, dans ma vie, savait que j’avais commis une grosse erreur », confie-t-elle. Interrogée sur la raison pour laquelle elle s’est tout de même engagée, elle évoque avoir découvert une autre facette de son ex-mari trop tardivement.

Un divorce assumé malgré la pression

Avec une remarquable clarté, Carly Pearce explique avoir refusé de rester dans cette union par convention. « Je ne suis pas restée parce que la société dit qu’on devrait. Je ne suis pas restée parce que j’étais une figure publique. J’avais terminé », affirme-t-elle. Et d’ajouter, avec une force désarmante : « J’ai compris très vite que ce n’était pas ce que je méritais, et j’ai détruit ma vie pour m’en sortir ». Une formule qu’elle affirme pleinement.

La musique comme exutoire

Pour traverser cette période, Carly Pearce s’est tournée vers son art. En 2021, elle publie l’album « 29 », sur lequel six chansons abordent directement les suites de ce divorce. « Je ne suis pas une grande communicante dans la vie réelle. Alors j’ai écrit six chansons très intenses sur cette histoire », explique-t-elle. À sa surprise, ces titres ont rencontré un large écho auprès du public, témoignant qu’il s’agissait aussi de l’histoire de beaucoup d’autres personnes.

À travers ce témoignage, Carly Pearce livre ainsi une parole rare et nuancée. En choisissant de partager publiquement ces étapes de sa vie, elle contribue à libérer la parole autour des cheminements personnels complexes.