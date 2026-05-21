Dans une robe dorée, Ester Expósito illumine le Festival de Cannes

Léa Michel
@ester_exposito / Instagram

Ester Expósito, l’actrice et mannequin espagnole connue pour le rôle de Carla Rosón Caleruega dans la série « Élite » sur Netflix, a fait une apparition particulièrement éclatante sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026, à l’occasion de la projection du film « La Bataille de Gaulle : L’Âge de Fer ». Elle s’est imposée comme une véritable « golden girl » de la soirée, drapée dans une robe dorée pensée pour capter la lumière à chaque pas.

Une robe dorée à la double personnalité

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe dorée portée par Ester Expósito se distingue par sa construction en deux temps, qui joue sur un véritable contraste de matières et de volumes. Conçue pour accrocher la lumière des projecteurs, elle décline une palette dorée éclatante qui transforme chaque déplacement de l’actrice en un jeu de reflets. Cette dualité, entre la rigueur du haut et la légèreté du bas, confère à l’ensemble une dimension à la fois architecturale et aérienne, parfaitement adaptée au caractère solennel d’une montée des marches cannoise.

Entre structure maîtrisée et éclat solaire

La partie supérieure de la robe mise sur la structure et la précision. Travaillé en bandes, ce corsage est ponctué de découpes graphiques qui dessinent la silhouette avec netteté. Cette construction apporte une dimension presque sculpturale à l’ensemble, tout en jouant sur les contrastes entre les zones pleines et les ouvertures stratégiques.

En bas, la robe change un peu de registre avec une résille fine, recouverte d’applications lumineuses. Ces ornements scintillants, répartis sur l’ensemble du tissu, prolongent l’effet doré du haut tout en apportant une légèreté et un mouvement supplémentaires. Pour parfaire cette silhouette de « diva », Ester Expósito a laissé ses cheveux libres et souples, encadrant son visage avec naturel et renforçant l’esthétique solaire de l’ensemble.

Avec cette robe dorée, Ester Expósito signe ainsi l’une des apparitions les plus lumineuses de cette 79e édition du Festival de Cannes. Une démonstration de tenue qui allie rigueur architecturale et éclat scintillant, et confirme sa place parmi les nouvelles icônes mode du tapis rouge.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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