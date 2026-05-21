Dans une longue robe rouge, Adriana Karembeu attire tous les regards sur le tapis rouge

Léa Michel
@adrianakarembeusklenarikova / Instagram

La 79e édition du Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026) a notamment vibré au rythme de la projection hors compétition de « La Bataille de Gaulle : L’âge de fer ». Parmi les nombreuses personnalités présentes sur le tapis rouge, la mannequin, actrice et animatrice de télévision slovaque Adriana Karembeu a particulièrement attiré l’attention. Figure familière du paysage médiatique français, elle a opté pour une silhouette pleine d’éclat, associant une longue robe rouge à une coiffure platine audacieuse.

Une longue robe rouge éclatante

Pièce maîtresse de cette apparition, la longue robe rouge portée par Adriana Karembeu s’est imposée comme l’un des choix chromatiques les plus marquants de la soirée. Cette teinte vive, intemporelle et théâtrale, est un grand classique du tapis rouge cannois, où elle traduit à la fois l’assurance et l’élégance. Sa longueur, fluide et descendant jusqu’au sol, prolonge harmonieusement la silhouette et confère à l’ensemble une allure solennelle, parfaitement adaptée au caractère prestigieux de l’événement. Le rouge, capté par les flashs des photographes, garantit une présence immédiatement remarquable.

Une coiffure platine

L’autre élément fort de cette apparition réside dans la coiffure. Adriana Karembeu a fait le choix d’un carré court d’un blond platine éclatant, qui tranche nettement avec la chaleur du rouge de sa robe. Loin d’un simple détail, cette coiffure courte et lumineuse renforce le caractère affirmé de l’apparition d’Adriana Karembeu, dans un esprit résolument contemporain.

Une apparition dans un cadre prestigieux

Cette apparition s’inscrit dans le contexte de la projection hors compétition de « La Bataille de Gaulle : L’âge de fer », l’un des temps forts de cette 79e édition du Festival de Cannes. Comme chaque année, l’événement attire un grand nombre de personnalités venues du monde du cinéma, de la mode et du divertissement, qui rivalisent d’élégance sur les marches du Palais des Festivals. Dans cet écrin, Adriana Karembeu a su tirer son épingle du jeu avec une silhouette à la fois sobre dans sa construction et spectaculaire dans son impact.

Avec cette longue robe rouge et sa coiffure platine, Adriana Karembeu signe ainsi l’une des apparitions les plus identifiables de la soirée. Une démonstration d’élégance maîtrisée, fondée sur la force d’une couleur et l’audace d’un contraste.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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