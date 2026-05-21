À Miami, cette ancienne joueuse de tennis fait sensation avec des photos estivales

Depuis Miami, l’ancienne joueuse de tennis canadienne Eugenie Bouchard a partagé une série de clichés solaires sur son compte Instagram, qui a immédiatement suscité un grand engouement auprès de ses abonnés. Eugenie Bouchard, qui a pris sa retraite sportive en juillet 2025, profite de la ville floridienne dans une ambiance résolument estivale et apaisée, loin des projecteurs des tournois internationaux.

Une atmosphère solaire et décontractée

Sur le carrousel de sept photos publié sur les réseaux, l’ancienne championne offre une véritable carte postale de Miami. Cocktail à la main, sous une lumière chaude et dorée typique de la Floride, elle apparaît dans des tons doux et lumineux, avec en arrière-plan l’ambiance caractéristique de la côte américaine. « C’est cette période de l’année ! 🍹 », a-t-elle légendé la publication avec humour, capturant en quelques mots tout l’esprit décontracté de l’instant et l’arrivée des beaux jours.

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Une nouvelle vie active sur les réseaux sociaux

Depuis qu’elle a tourné la page de la compétition de haut niveau, en juillet 2025, Eugenie Bouchard s’est progressivement réinventée sur les réseaux sociaux. Désormais affranchie du calendrier exigeant des tournois, elle partage régulièrement avec ses fans des moments de son quotidien : voyages, séances sportives, instants entre amis, escapades ensoleillées. Cette nouvelle dimension de sa présence publique, à la fois plus libre et plus personnelle, séduit une communauté fidèle qui suit avec enthousiasme chacune de ses publications.

Le rappel d’une carrière marquante

Au-delà de l’ambiance estivale du cliché, il est utile de rappeler le parcours sportif impressionnant de la Canadienne. Eugenie Bouchard s’est notamment hissée à la cinquième place mondiale en 2014, une année charnière au cours de laquelle elle a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie à seulement 20 ans, avant d’être finaliste du Grand Chelem de Wimbledon. Elle est devenue ainsi la première Canadienne à disputer une finale de simple en Grand Chelem pour son pays. Auparavant championne junior à Wimbledon en 2012, elle avait également reçu le prix de nouvelle joueuse de l’année décerné par la WTA en 2013.

Avec cette série de clichés solaires publiés depuis Miami, Eugenie Bouchard rappelle ainsi que sa retraite sportive ne marque en rien la fin de sa visibilité publique. Une nouvelle page, plus légère et plus libre, qu’elle écrit désormais à son rythme et avec naturel.