Après la naissance de sa fille, Hailee Steinfeld partage une réflexion sur son post-partum

Quelques semaines après avoir accueilli sa première fille, l’actrice américaine Hailee Steinfeld a choisi d’ouvrir une parenthèse sincère sur sa nouvelle vie de jeune mère. Dans une publication relayée sur sa newsletter personnelle « Beau Society », elle évoque avec une rare honnêteté les premières semaines suivant son accouchement. Au cœur de son message : l’importance de la douceur envers soi-même et la nécessité de reconnaître la vulnérabilité que traversent les femmes après une naissance, une période trop souvent passée sous silence.

Un témoignage partagé sur sa newsletter

Lancée durant la grève des acteurs et actrices de la SAG en 2023, sa newsletter « Beau Society » est devenue, au fil des mois, un espace d’expression personnel et chaleureux pour Hailee Steinfeld. Elle y partage régulièrement des recettes, des réflexions du quotidien, des coups de cœur culturels et désormais son expérience de jeune maman. Cette nouvelle publication, écrite quelques semaines seulement après l’arrivée de son bébé, prend la forme d’une lettre adressée à ses abonnées et abonnés, dans laquelle elle livre une parole apaisée et sincère.

La douceur, mot d’ordre des premières semaines

Dans son message, Hailee Steinfeld revient sur la nécessité, pour les jeunes mamans, d’adopter une attitude « d’extrême attention » envers elles-mêmes. « Je me trouve encore dans cette période précoce, et j’ai besoin de me rappeler d’être très douce avec moi-même, à tous les égards : physiquement, mentalement, nutritionnellement, spirituellement », confie-t-elle. Ce plaidoyer pour la douceur, simple et universel, résonne particulièrement à une époque où de nombreuses jeunes mères se mettent une pression considérable pour « rebondir » rapidement après la grossesse et reprendre une vie dite normale.

L’apport de l’Ayurveda et de la cuisine maternelle

Hailee Steinfeld partage également les conseils que lui prodigue sa doula, accompagnante de naissance. Inspirée par l’Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, cette dernière lui a recommandé de privilégier les aliments chauds durant sa convalescence, afin de favoriser la digestion et l’absorption des nutriments. Hailee Steinfeld évoque ainsi avec tendresse une soupe d’albondigas préparée par sa propre mère, qu’elle décrit comme « aussi belle à regarder qu’agréable à déguster ». Une scène de douceur familiale qui rappelle combien l’entourage joue un rôle essentiel dans cette période de transition vers la maternité.

Un livre de référence

L’actrice partage aussi sa lecture du moment : « The First 40 Days », ouvrage signé par Heng Ou, consacré spécifiquement aux soins à apporter aux femmes durant les 40 premiers jours suivant l’accouchement. Hailee Steinfeld confie que chaque mot du livre lui parle profondément. Elle cite notamment un passage qui l’a particulièrement marquée : « Même 40 jours après l’accouchement, la mère reste dans un état de grande vulnérabilité. Les gens le comprennent pour le bébé, mais ils ne le comprennent pas pour la mère elle-même ». Cette phrase, qu’elle a souhaité partager publiquement, agit comme un rappel essentiel d’une réalité encore trop souvent invisibilisée.

Reconnaître la vulnérabilité de la jeune mère

Au-delà des conseils alimentaires, le message d’Hailee Steinfeld porte un véritable plaidoyer pour la reconnaissance des besoins spécifiques des jeunes mères. Sa parole, mesurée et chaleureuse, contribue à briser un silence parfois pesant autour du post-partum, en rappelant que la transition vers la maternité ne se limite pas à la naissance d’un enfant. Elle implique aussi une transformation profonde, à la fois physique et émotionnelle, qui mérite d’être accueillie avec patience, bienveillance et soutien.

Une étape de vie en pleine résonance avec un nouveau chapitre

Cette ouverture personnelle survient à un moment particulier dans la trajectoire de l’actrice. Au-delà de cette première maternité, Hailee Steinfeld a récemment confié, dans une interview accordée au magazine Bustle, le sentiment d’« entrer pleinement dans sa vie de femme ». Son dernier rôle dans le film « Sinners », réalisé par Ryan Coogler aux côtés de Michael B. Jordan, lui est arrivé à un moment qu’elle qualifie elle-même d’idéal. « Tout arrive pour une raison. Le timing est essentiel », a-t-elle déclaré, soulignant que cette période professionnelle riche se conjugue avec une étape personnelle décisive.

En partageant si ouvertement les premières semaines de sa maternité, Hailee Steinfeld offre ainsi à ses lectrices et lecteurs un témoignage rare de sincérité. Sa parole, à la fois informée et empreinte de douceur, contribue à valoriser une période souvent négligée du parcours maternel : celle où, après l’effervescence de l’arrivée du bébé, la jeune maman doit aussi prendre le temps de se retrouver, de se reconstruire et de s’autoriser à ralentir.