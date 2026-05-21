Au Mexique, Zara Larsson affiche sa silhouette dans un look pailleté

L’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson a partagé sur Instagram une série de clichés colorés et solaires, capturés à l’occasion de son passage récent au Mexique. L’interprète des tubes « Lush Life » et « Symphony » y compose une mosaïque visuelle où se mêlent ses tenues de scène pailletées, ses moments en pleine nature tropicale et l’esprit festif de son séjour. Une publication de type « Instagram dump » qui condense en quelques images l’esthétique enjouée et lumineuse que Zara Larsson cultive depuis ses débuts.

Une palette éclatante aux accents mexicains

Premier élément frappant de cette série de clichés : la richesse de la palette chromatique déployée par Zara Larsson. Du bleu électrique au jaune solaire, en passant par le rose tendre des fleurs d’hibiscus, chaque image affirme une volonté assumée d’embrasser la couleur. Loin des palettes minimalistes du vestiaire scandinave dont est issue l’artiste, ce parti pris colorimétrique fait écho aux teintes vibrantes traditionnelles mexicaines, où la couleur occupe une place centrale dans la culture visuelle. Cette saturation chromatique apporte à l’ensemble une dimension joyeuse, festive et résolument scénique.

Le bleu et le jaune, en duo signature

Au cœur des images scéniques, c’est le binôme bleu-jaune qui structure le look de Zara Larsson. Un haut pailleté bleu électrique se conjugue avec une mini-jupe jaune à franges scintillantes, dans un contraste chromatique percutant et parfaitement maîtrisé. Le travail à sequins, dense et lumineux, capte la lumière des projecteurs avec une grande efficacité, indispensable sur scène. Les franges de la jupe, mouvantes au gré des déplacements, prolongent l’énergie chorégraphique de la performance et apportent une dimension cinétique à l’ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zara Larsson (@zaralarsson)

Un sombrero brodé d’or, clin d’œil au pays hôte

Pour parfaire son look scénique, Zara Larsson a coiffé un sombrero blanc richement brodé d’or, motif emblématique de la culture mexicaine traditionnelle. Cet accessoire, à la fois théâtral et chargé de sens, joue le rôle d’un hommage assumé au pays qui l’accueille. Loin d’un emprunt anecdotique, son intégration dans le look scénique vient renforcer la dimension festive de la tenue tout en créant un lien chaleureux avec le public local. Une attention stylistique qui témoigne d’une approche respectueuse et personnalisée de chaque étape de la tournée.

Des accessoires fluo et précieux pour l’énergie scénique

Pour compléter sa silhouette, Zara Larsson a opté pour une accumulation d’accessoires soigneusement choisis. Aux poignets, plusieurs bracelets jaune fluo dans une texture frangée évoquent l’univers de la fête et apportent une touche pop assumée. Autour du cou, un pendentif papillon coloré ajoute une note rétro et ludique. Aux pieds, une paire d’escarpins bleu pastel à bout pointu, incrustés de cristaux. Quant aux jambes, elles sont gainées de collants résille pailletés qui captent les flashs au moindre mouvement.

Avec cette série de clichés mexicains, Zara Larsson signe ainsi une publication aussi joyeuse que stylistiquement maîtrisée. Sa palette éclatante, ses accessoires soigneusement choisis et l’alternance entre énergie scénique et instants plus contemplatifs composent un portrait fidèle de l’artiste : solaire, colorée et résolument actuelle.