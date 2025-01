Cette chanteuse enflamme les réseaux avec une sublime photo d’album

Le 30 janvier, Jisoo, membre emblématique du girl group sud-coréen BLACKPINK, a dévoilé l’affiche titre de son mini-album AMORTAGE, déclenchant immédiatement un raz-de-marée d’enthousiasme sur les réseaux sociaux. Ses fans, impatients de découvrir son retour en solo, ont été subjugués par son charisme hypnotisant et son look travaillé à la perfection.

Un visuel puissant qui annonce un comeback grandiose

Dans cette affiche au style soigné, Jisoo adopte un look « grayscale » des plus élégants : un haut en fausse fourrure blanche à col halter, un pantalon noir et des accessoires minimalistes mais impactants, comme de grandes créoles et un bijou de main unique. Son regard perçant, accentué par des lentilles bleutées, ajoute une touche mystérieuse et envoûtante à l’ensemble. La phrase « Où tout les battements de cœur raconte une histoire », qui accompagne le poster, tease un album aux mélodies romantiques et aux paroles empreintes d’émotions, promettant une immersion intense dans l’univers musical de Jisoo.

Un engouement immédiat des fans

À peine le poster dévoilé, l’impact de Jisoo s’est fait ressentir sur les plateformes de vente : plusieurs magazines et articles à son effigie ont rapidement été en rupture de stock sur Ktown4u, signe de l’immense anticipation qui entoure la sortie de AMORTAGE.

Depuis son premier single solo Flower en 2023, Jisoo a prouvé qu’elle pouvait briller au-delà de BLACKPINK, imposant son style unique et sa présence magnétique. Ce nouvel opus s’annonce donc comme un moment clé de sa carrière, prêt à marquer une nouvelle ère pour la chanteuse et à captiver les fans du monde entier.

Le compte à rebours est lancé : dans deux semaines, AMORTAGE sera enfin dévoilé, et l’attente promet d’être électrique jusqu’à la sortie !