Elle a marqué les années 80… et fait un retour fulgurant dans le monde de la mode !

À 59 ans, Paulina Porizkova marque l’histoire de la beauté (et de la mode au passage) en faisant son grand retour chez Estée Lauder en tant qu’Ambassadrice Mondiale de la Marque. Ce comeback, annoncé le 30 janvier 2025, représente bien plus qu’une simple collaboration commerciale ; c’est une véritable déclaration sur l’évolution des standards de beauté dans l’industrie cosmétique.

Une campagne innovante

Paulina Porizkova, qui avait été le visage emblématique d’Estée Lauder de 1988 à 1995, revient cette fois-ci avec une mission différente. Son nouveau rôle se concentre sur « la redéfinition des normes de beauté et l’ouverture de conversations essentielles sur le vieillissement et l’estime de soi ». Ce partenariat stratégique vise à s’adresser au marché croissant des produits pro-âge, en capitalisant sur l’influence et l’authenticité de Paulina Porizkova pour renforcer la crédibilité de la marque.

La première campagne de Paulina Porizkova, prévue pour le printemps 2025, mettra en avant la gamme Revitalizing Supreme+ à travers divers supports : imprimés, numériques et en magasin. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de cibler les générations X et baby-boomers, qui contrôlent une part importante du pouvoir d’achat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matthew Parr (@matthew_parr)

L’authenticité au cœur du message

Ce qui rend ce retour particulièrement remarquable, c’est l’approche authentique adoptée par Estée Lauder et Paulina Porizkova. Comme elle le déclare elle-même : « Contrairement à la première fois, c’est plus qu’un travail. C’est mon but, une opportunité d’être exactement qui je suis, de ne parler que des produits que j’aime vraiment et en lesquels je crois, et de montrer aux femmes du monde entier qu’avec l’âge viennent le pouvoir et les possibilités ».

Un parcours de vie exceptionnel

Née en 1965 en Tchécoslovaquie, Paulina Porizkova a connu une ascension fulgurante dans le monde de la beauté et de la mode dès son adolescence. Repérée à 15 ans, elle est devenue l’un des mannequins les plus en vue des années 80 et 90. Sa carrière ne s’est pas limitée au mannequinat : elle s’est également illustrée comme actrice, auteure et personnalité télévisuelle. Sa vie personnelle a connu des hauts et des bas, notamment son mariage avec Ric Ocasek du groupe The Cars, suivi d’un divorce difficile. Ces expériences ont forgé la femme forte et résiliente qu’elle est aujourd’hui.

Un changement de paradigme dans l’industrie

Justin Boxford, Président Global de la Marque Estée Lauder, souligne l’importance de ce moment : « Paulina revient non pas comme un mannequin, mais comme un modèle. Sa voix, son authenticité et sa capacité à se connecter avec les femmes au niveau le plus profond incarnent tout ce que représente Estée Lauder ».

Ce retour de Paulina Porizkova chez Estée Lauder à 59 ans n’est pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un pas en avant significatif dans la représentation des femmes matures dans l’industrie de la beauté (et de la mode au passage). Il symbolise un changement de paradigme, où l’âge n’est plus perçu comme un obstacle, mais comme une source de force et de beauté. Cette collaboration promet non seulement de redéfinir les standards de beauté, mais aussi d’inspirer des millions de femmes à embrasser leur âge avec confiance et fierté !