« Elle est lumineuse » : la chanteuse Jennie surprend avec une silhouette rock sur scène

« Elle est lumineuse ». Voilà le genre de commentaires qui ont fleuri après la prestation très remarquée de Jennie au Governors Ball 2026. La chanteuse sud-coréenne, membre du girl group sud-coréen de K-pop Blackpink, a enflammé la scène de ce festival new-yorkais avec une énergie communicative et un look de scène résolument rock. De quoi marquer les esprits, sur le plan musical comme vestimentaire.

Une silhouette rock sur scène

Pour cette performance, Jennie a misé sur une tenue pleine de caractère. Elle portait un haut court et structuré, orné de rayures rouges verticales et doté d’une encolure dégagée, qu’elle a associé à une mini-jupe bleue courte. Détail décontracté : une chemise nouée autour de la taille, qui apportait une touche street à l’ensemble. De longues bottes noires complétaient ce look, lui conférant une allure parfaitement adaptée à la scène. Une silhouette énergique et rock, à l’image de sa prestation.

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Une prestation qui marque les esprits

Au-delà du style, c’est aussi une performance historique que Jennie a livrée. Elle est devenue la première artiste solo de K-pop à assurer une tête d’affiche du Governors Ball, l’un des plus grands festivals américains. Pendant environ une heure, elle a enchaîné dix-sept titres sur la grande scène, mêlant morceaux de son album « Ruby », succès en collaboration et même plusieurs chansons inédites, présentées pour la première fois en public. Mise en scène soignée, danseurs et effets de fumée ont contribué à faire de ce moment l’un des temps forts du festival.

Une icône mode et musique

Cette apparition confirme le statut de Jennie parmi les artistes les plus influentes de sa génération. Figure incontournable de Blackpink, désormais lancée dans une carrière solo florissante, elle est aussi une véritable prescriptrice de tendances, régulièrement saluée pour ses choix mode. Sur scène comme en dehors, elle cultive une image forte, qui lui a valu une nuée de compliments de la part de ses fans, nombreux à souligner son éclat et sa présence magnétique.

Entre une silhouette rock maîtrisée et une prestation entrée dans l’histoire du festival, Jennie a ainsi une nouvelle fois prouvé qu’elle était bien plus qu’une chanteuse : une artiste complète, à l’aise sur tous les terrains. « Elle est lumineuse », résument ses fans – un compliment qui traduit parfaitement l’énergie dégagée lors de cette soirée new-yorkaise. Et ce n’est qu’une étape : Jennie poursuivra sa tournée des festivals cet été.